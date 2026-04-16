Hihetetlen, ami a forinttal történik

Erősödött a forint csütörtökön reggel a főbb devizákkal szemben a szerda esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az eurót hét órakor 363,08 forinton jegyezték, alacsonyabban a szerda esti 364,68 forintnál. A dollár jegyzése 307,48 forintra süllyedt 308,99 forintról, a svájci franké pedig 395,55 forintról 393,69 forintra gyengült.
Az euró árfolyama 1,1809 dollárra változott a szerda esti 1,1802 dollárról.
(MTI)