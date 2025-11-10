1p

Honnan kerít pénzt a kormány a 14. havi nyugdíjra?
Mit okoznak a kedvezményes hitelek?
Lesz ítélet az MNB-botrányban a választásokig?

Befektetés Dollár Euró Forint Svájci frank

Hihetetlen, ami a forinttal történik

mfor.hu

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 384,55 forintról 383,42 forintra csökkent 18 órakor, napközben 383,04 forint és 385,00 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 412,67 forintról 411,92 forintra süllyedt, míg a dollár jegyzése 332,54 forintról 332,12 forintra csökkent.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1564 dollárról 1,1544 dollárra változott. (MTI)

Öröm ránézni
Öröm ránézni
Fotó: DepositPhotos.com

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

Urbán Mónika

