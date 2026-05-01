Hirtelen esnek az olajárak – ez áll a háttérben

Árcsökkenést hoztak a közel-keleti diplomáciai fejlemények. Míg a piac bizonyos szegmenseiben feszültség tapasztalható, az olajárak látványos csökkenésnek indultak a legfrissebb közel-keleti diplomáciai hírek hatására.

Kapcsolódó cikk Máris elérték Trumpnál: kivezeti a nyalánkságot a vámok közül Királyi vizit kellett hozzá.

A CNBC arról ír az Axios portálra hivatkozva, hogy utóbbi értesülései szerint egy regionális forrás megerősítette:

Irán pakisztáni közvetítőkön keresztül eljuttatta válaszát az Egyesült Államoknak a közel-keleti konfliktus lezárását célzó megállapodás legutóbbi amerikai módosító javaslataira.

Kapcsolódó cikk Ennyit ér: berobbant a forint a majálisok idejére Lehet még tér előtte.

A békülékenyebb hangvételű várakozások azonnal lenyomták a jegyzéseket:

Az amerikai West Texas Intermediate (WTI) nyersolaj határidős ára 2%-ot esett, így hordónként 102 dollár felett kereskednek vele.

Az Európábnan irányadó Brent olaj ára 0,5 százalékkal mérséklődött, jelenleg 109 dollár feletti szinten mozog.

Az elemzők szerint a piaci szereplők feszülten figyelik a tárgyalások kimenetelét, mivel a feszültség tartós enyhülése véget vethetne a kínálati oldalt sújtó bizonytalanságnak, ami további árcsökkenést vetíthet előre az energiahordozók piacán.