Hirtelen esnek az olajárak – ez áll a háttérben

Árcsökkenést hoztak a közel-keleti diplomáciai fejlemények. Míg a piac bizonyos szegmenseiben feszültség tapasztalható, az olajárak látványos csökkenésnek indultak a legfrissebb közel-keleti diplomáciai hírek hatására.
A CNBC arról ír az Axios portálra hivatkozva, hogy utóbbi értesülései szerint egy regionális forrás megerősítette:
Irán pakisztáni közvetítőkön keresztül eljuttatta válaszát az Egyesült Államoknak a közel-keleti konfliktus lezárását célzó megállapodás legutóbbi amerikai módosító javaslataira.
A békülékenyebb hangvételű várakozások azonnal lenyomták a jegyzéseket:
- Az amerikai West Texas Intermediate (WTI) nyersolaj határidős ára 2%-ot esett, így hordónként 102 dollár felett kereskednek vele.
- Az Európábnan irányadó Brent olaj ára 0,5 százalékkal mérséklődött, jelenleg 109 dollár feletti szinten mozog.
Az elemzők szerint a piaci szereplők feszülten figyelik a tárgyalások kimenetelét, mivel a feszültség tartós enyhülése véget vethetne a kínálati oldalt sújtó bizonytalanságnak, ami további árcsökkenést vetíthet előre az energiahordozók piacán.