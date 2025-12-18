6p
Befektetés AI - Mesterséges intelligencia KBC Group

Hol húzódik a határ? Az AI és az ember szerepe a befektetési döntésekben

Natív tartalom

Interjúnkban Ács Tamás, a KBC Asset Management Magyarországi Fióktelepének vezetője arról beszél, hol tart ma valójában az AI integrációja a befektetési döntéshozatalban.

Az AI körül óriási a várakozás a pénzügyi szektorban. A K&H alapkezelésében hol tart most az AI integráció? Hol ér véget a marketing és hol kezdődik a valódi alkalmazás?

A K&H-nál a mesterséges intelligencia már rég túllépett a kezdeti fázison a befektetési döntéshozatalban. Évekig „kettős pályán” futtattuk az emberi és AI-rendszereket: a mesterséges intelligencia kezdetben okos navigációs, támogató eszköz volt, mára pedig egyre inkább teljes értékű pilótává válik – emberi felügyelet mellett. Nem marketingfogásról beszélünk, hanem házon belül fejlesztett befektetési modelljeinkről, amelyen 10 fős matematikusokból álló csapat dolgozik, immáron 8 éves tapasztalattal a hátuk mögött. Bátran mondhatjuk, hogy az AI által támogatott befektetési döntésekben úttörők vagyunk európai és hazai szinten egyaránt. Itthon a kezelt vagyonunk 1/4-t támogatja valamilyen módon a mesterséges intelligencia.

Mely területeken használják ma legintenzívebben az AI-t a befektetési folyamatban?

Az AI három szinten van a segítségünkre. A Copilot jellegű megoldások segítségével riportokat hasonlítunk össze, elemzünk és összefoglalunk, hogy tudjuk miben van konszenzus a piacon, és hol térnek el az egyes vélemények, így az elemzők sokkal gyorsabban jutnak releváns információkhoz.

Emellett a modelljeink segítségével az elmúlt 20 év adatait vizsgáljuk, korrelációkat és anomáliákat keresve, hogy előre tudjuk jelezni a várható hozamot és kockázatot, melyek hozzájárulnak a hatékony portfóliók összeállításához. Korábban csak döntéselőkészítő szerepe volt az AI-nak, mára azonban van már olyan alapunk is, ahol a mesterséges intelligencia hozza a befektetési döntéseket.

Rendelkezik ma az AI „beleszólással” egy befektetési döntésbe, vagy inkább döntéstámogató szerepe van?

Ahogy az előző kérdésben kifejtettem, a mesterséges intelligencia is képes döntéseket hozni, azonban ezt mindig kontrollálják a szakértő kollégáim, a legvégső döntés emberi.

Az AI óriási mennyiségű adatot képes elemezni. Mi marad ma az emberi szakértelem szerepe?

A teljesen autonóm, AI-alapú befektetési döntéshozatal egyelőre nem reális, különösen a váratlan helyzetekben van szükség emberi beavatkozásra. Az elemzők és portfóliókezelők egyre inkább „trendwatcherekké” válnak, az AI segíti őket a múltbeli minták felismerésében, de a jövőbeli vízió kialakítása továbbra is emberi feladat. A portfóliómenedzsereink értik a piacokat, az AI működését és korlátait, képesek beavatkozni, ha szükséges.

Milyen veszélyei vannak az AI-alapú döntéseknek egy alapkezelőnél (modellkockázat)?

Számos kockázat merülhet fel természetesen. Egyrészt van egy adatminőségi kockázat, hiszen a rossz bemeneti adatnak csak rossz kimenet lehet az eredménye, ezért az adatok vonatkozásában folyamatos ellenőrzéseket alkalmazunk. Emellett nagyon fontos, hogy elkerüljük a „data mining” csapdáját – vagyis, hogy gazdasági logika nélkül keresünk mintázatokat. Mi mindig gazdasági vízióból indulunk ki, és a mi feladatunk, hogy logikus kapcsolatot találjunk a nyers adatok és a befektetési döntések között.

Ács Tamás szerint Itthon a kezelt vagyonunk egynegyedét támogatja valamilyen módon a mesterséges intelligencia
Ács Tamás szerint Itthon a kezelt vagyonunk egynegyedét támogatja valamilyen módon a mesterséges intelligencia
Fotó: KBC

Az AI lehetővé teszi, hogy olyan kérdésekre is választ kapjunk, amelyekre mindig is szerettünk volna, de nem voltak hozzá eszközeink. Például: ha olyan vállalatba szeretnénk befektetni, amelynek pozitív a megítélése, ahol a vezérigazgató vagy a pénzügyi igazgató pozitívan nyilatkozik, vagy amelyről a sajtóban pozitív hírek jelennek meg, ott a pozitív megítélés valóban hozzájárul a jó vállalati eredményekhez? Ez gazdaságilag logikusnak tűnik. Az AI segítségével most már rendelkezésünkre állnak az adatok és a technikák is, hogy ezeket elemezzük. Így meg tudjuk vizsgálni, hogy gazdaságilag is van-e értelme ezt figyelembe venni a befektetési döntéshozatal folyamán. Ha nincs ilyen összefüggés, akkor természetesen nem vesszük figyelembe. Ez az a data mining csapda, amiről beszéltem. Ha mintázatokat keresünk, mindig találunk is. A kérdés az: mi az igazi hozzáadott érték?

Elfogadható-e az AI esetében a „black box” azaz, ha egy modell „jól dönt”, de nem tudjuk pontosan megmondani, miért?

A célunk „black box” helyett a „glass box”: tudni akarjuk, milyen információ milyen kapcsolatban van a hozammal és a kockázattal. Teljes átláthatóság nem mindig lehetséges, de elég átláthatóságot törekszünk biztosítani ahhoz, hogy megalapozott bizalom épüljön ki – világos folyamatokkal, dokumentált logikával és emberi validációval.

Kézzelfoghatóan látszik-e versenyelőny hozamban, kockázatkezelésben vagy volatilitás-csökkentésben?

Az AI-nak számos előnyös tulajdonsága van. Egyfajta „exoskeletonként” segíti az elemzőket és portfóliókezelőket – gyorsabbá, hatékonyabbá válik a munkavégzés, több idő jut az értelmezésre, kevesebb a monoton adatfeldolgozás. Általa sokkal több piacot és vállalatot lehet elemezni, ami növeli a diverzifikációt és javítja a kockázat/hozam arányt a portfólióban. Az AI minden emberi elfogultság, érzelmek nélkül, kizárólag adatok és logika alapján javasol, vagy hoz meg döntéseket.

Milyen új kompetenciákra van szüksége egy alapkezelőnek és munkatársainak az AI-támogatott világban? „Elemzőből rendszerfelügyelő?”

Olyan képességekkel rendelkező kollégákat keresünk, akik a technikai készségeket ötvözik a pénzügyi szemlélettel. Az úgynevezett „smart skill”-ek is legalább ilyen fontosak: kritikus gondolkodás, etikus érvelés és jó együttműködési készség. A technológia gyorsan változik, de a gazdasági környezet, amelyben alkalmazzák, továbbra is összetett.

Öt év múlva az alapkezelő inkább technológiai vállalat lesz pénzügyi profillal, vagy megmarad „klasszikus” alapkezelőnek, csak AI-eszközökkel?

Hibrid jövő látszik: klasszikus befektetéskezelés, erős technológiai támogatással. Az AI agentek megjelenésével több autonóm funkció várható, de az emberi validáció és gazdasági alapok nélkülözhetetlenek maradnak. Az AI eszköz – nem varázspálca. A teljesen autonóm kezelés technikailag lehetséges lehet, de a felelősség végső soron mindig az alkalmazó emberé.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Vannak még egyedi befektetési sztorik Magyarországon és a régió többi országában is – Klasszis Podcast

Beszélgetés Simon Péterrel, a Raiffeisen Alapkezelő vezérigazgatójával, valamint Gyetvai Károly értékesítési vezetővel.

Fejfájósan ébredt a forint – ennyiért adják az eurót

Fejfájósan ébredt a forint – ennyiért adják az eurót

Gyengült a forint szerda reggelre.

Sapka, sál – de mégis meghűlt a forint kedd estére

Sapka, sál – de mégis meghűlt a forint kedd estére

A bankközi piacon a magyar fizetőeszköz veszített értékéból a keddi kereskedésben.

Nem hisz majd a szemének, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró

Nem hisz majd a szemének, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró

Gyengült kissé a forint kedd reggelre főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Mennyiért veszik az eurót? Ilyen napja volt a forintnak

Mennyiért veszik az eurót? Ilyen napja volt a forintnak

Enyhén erősödött a forint.

Kobalt

Ki nem találja, hogy melyik fém volt idén a legjobb befektetés

Igazán jó évük van egyes ipari fémeknek, mintha versenyeznének, melyik ára emelkedik nagyobb mértékben. A kobalt duplázott, és még az ezüstöt is lekörözte.

Sikeres hetünk lesz, ha úgy kezdünk, mint a forint

Sikeres hetünk lesz, ha úgy kezdünk, mint a forint

Erősödött a forint hétfő reggelre a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Tartani vagy venni az OTP részvényeit? Ez a nagy kérdés

Tartani vagy venni az OTP részvényeit? Ez a nagy kérdés

Nagyot ment a héten az OTP, de megy még tovább is? És mi történt még a pesti tőzsdén?

Elsodorta az ár a forintot: mennyiért adják az eurót?

Elsodorta az ár a forintot: mennyiért adják az eurót?

Nem volt jó napja a forintnak.

A forint álomittasan még a nap első sugarait várja

A forint álomittasan még a nap első sugarait várja

A magyar fizetőeszköz árfolyama kevéssel gyengült péntek reggelre a bankközi kereskedésben.

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére”

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére” (x)

Megújult az Otthontervező Lakásszámla.

Hol húzódik a határ? Az AI és az ember szerepe a befektetési döntésekben

Hol húzódik a határ? Az AI és az ember szerepe a befektetési döntésekben


Interjú a KBC Asset fióktelepének vezetőjével.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Digitális SZÉP Kártya: egyszerűbb fizetés, nagyobb szabadság

Digitális SZÉP Kártya: egyszerűbb fizetés, nagyobb szabadság (x)

A SZÉP Kártya használata mostantól egyszerűbb és k
Érdemes a tőzsdét figyelni, bemutatkoznak az új MBH-részvények – interjú

Érdemes a tőzsdét figyelni, bemutatkoznak az új MBH-részvények – interjú


A jövőben a cél az állami tulajdon mérséklése.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168