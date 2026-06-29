Hőség és Közel-Kelet álló a forint

Az amerikai és az iráni fél megállapodott arról, leállítják a katonai akciókat.

Alig változott a forint árfolyama az elmúlt pár órában a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró jegyzése reggel fél 7 után nem sokkal 353 forint 61 filléren állt. A dollárt 310 forint 65 filléren jegyezték, míg a svájci frank 383 forint 54 filléren állt. A hét kezdés nagyban függ attól majd a devizapiacon, hogy kedden valóban újraindulnak-e a katari Dohában a béketárgyalások Irán és az Egyesült Államok között.