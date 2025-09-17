Húzhatja a száját, ha eurót kell vennie

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben szerdán kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest. Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 389,60 forintról 390,02 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 389,03 forint és 390,46 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 417,55 forintról 418,30 forintra ment fel, míg a dolláré 328,64 forintról 329,27 forintra emelkedett.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1858 dollárról 1,1844 dollárra változott.