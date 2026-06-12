Idei legerősebb formáját mutatta pénteken a forint

A forint pénteken 0,4-0,5 százalékkal erősödött a főbb devizákkal szemben. Az eurót délután hat órakor 351,91 forinton jegyezték a kora délelőtti 353,42 forint után, a dollár jegyzése 303,98 forintra csökkent 305,44-ről, a svájci franké pedig 381,80-ra 383,46 forintról.

Az euró jegyzése 351,68 és 354,69 forint között mozgott pénteken, a forint ezzel idei legerősebb jegyzését érte el. A forint legutóbb 2022 elején járt hasonló szinten az euróval szemben.

A dollárt májusban és júniusban már jegyezték hasonló szinten, előtte pedig legutóbb 2021 végén. A svájci frank forintjegyzése legutóbb 2023 elején járt hasonló szinten. A forint az év eleje óta az euró ellenében 8,5 százalékkal, a dollár ellenében 7,2 százalékkal, a svájci frankkal szemben pedig 7,6 százalékkal erősödött.

(MTI)