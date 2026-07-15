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Ideje zsebre vágni a hasznot? Nagyot ment a forint és az állampapír, de megérkeztek az intő jelek

Herman Bernadett
Herman Bernadett

A globális piacokat továbbra is geopolitikai feszültségek rángatják. Ebben a környezetben a magyarországi eszközök – az uniós források megszerzésébe vetett bizalom és az euró ígérete miatt – olyan gyors és látványos ralit produkáltak, hogy az MBH Befektetési Bank szakértői szerint a növekvő kockázatok előtt most jött el a pillanat a profit realizálására.

Rendkívül izgalmas első félévet tudhat maga mögött a globális és a hazai tőkepiac, amelyek egyszerre hoztak történelmi csúcsokat, kiszámíthatatlan geopolitikai fordulatokat és a technológiai verseny éleződését. Az MBH Befektetési Bank szakértői szerint a magyar eszközök az élvonalba törtek, miközben az iráni válság által fűtött kőolajpiac és az amerikai tőzsde extrém koncentrációja alapjaiban rajzolják át a befektetői térképet.

Kiszámíthatatlan geopolitika: miért kötelező a diverzifikáció?

„Olyan geopolitikai események előtt állunk, amelyekre a pénzügyi elemzők egyszerűen nem tudnak felkészülni” –

figyelmeztetett Vince Péter, a bank Advisory Desk vezetője az egyszer enyhülő, majd súlyosbodó iráni válságra utalva. Hangsúlyozta: a portfóliókat úgy kell kialakítani, hogy maximálisan diverzifikáltak legyenek, mivel minden évben teljesen más eszközosztály lesz a befutó.

Erre a legjobb példa a nemesfémek piaca. Miközben az arany 2024-ben és 2025-ben is kiemelkedően teljesített, az idén eddig 5,9 százalékos mínuszban jár az ára. Azoknak a befektetőknek, akik a fordulatban és az aranyár újbóli emelkedésében bíznak, nem csak az arany, de az aranybányász cégek indexe jelenthet most izgalmas, alternatív részpiacot.

Puskaporos a hangulat a kőolajpiacon: Trump és az iráni válság

Bár Vince Péter szerint a befektetőknek hosszú távon nem kellene a kőolaj árával foglalkozniuk, a fekete arany azonban sajnálatos módon folyamatosan hatással van minden más befektetésre, így az árfolyamát kötelező árgus szemekkel figyelni. A közel-keleti feszültségek miatt a Brent típusú kőolaj ára az elmúlt időszakban a 110 dolláros szintet is átlépte, mielőtt a 70–80 dolláros sávba korrigált volna.

Nem kellene hosszú távon foglakozni a kőolajjal, de rövid távon mindenre hatással van az iráni helyzet
Nem kellene hosszú távon foglakozni a kőolajjal, de rövid távon mindenre hatással van az iráni helyzet
Fotó: DepositPhotos.com

A piac jelenleg arra számít, hogy az iráni válság valahogy megoldódik a közeljövőben. Ennek fő mozgatórugója az amerikai belpolitika: Donald Trump amerikai elnöknek elemi érdeke, hogy a novemberi félidős választásokra lezárja a konfliktust, megnyugtatva ezzel a globális energiapiacot.

Az Egyesült Államok fojtogató dominanciája és az új feltörekvő piacok

Az amerikai részvénypiac mára olyan mértékben koncentrálttá vált, hogy az komoly kockázatokat hordoz a teljes világra nézve: a tíz legnagyobb óriásvállalat ma már az amerikai tőzsdei kapitalizáció 40 százalékát adja (ez a mutató 2000-ben még csak 26 százalék volt). Mivel a világ tőzsdéinek 60 százalékát az amerikai piac teszi ki, az ottani tech óriások megingása globális láncreakciót indíthat el. Vince Péter egyúttal éles különbséget tett a kontinensek között: „Az amerikai gazdaságot a profitok fűtik, az európait pedig az ígéretek.”

Ezzel párhuzamosan a tőkeáramlás iránya is változik: a feltörekvő piacok súlya az allokációkban már meghaladja a 40 százalékot. Ez a régió ráadásul ma már nem egyenlő Kínával, hiszen Tajvan és Dél-Korea is egyre hangsúlyosabb szerepet követel magának a technológiai ellátási láncokban.

Kína eközben a mesterséges intelligencia szektorban próbál dominálni: modelljeik hatékonysága már eléri az amerikaiak 80-85 százalékát, ám mindezt tizedakkora költséggel biztosítják.

Magyar bravúr: biztonságosabb adósok vagyunk, mint Lengyelország?

A hazai tőkepiac az elmúlt években kiválóan teljesített, az eszközök emelkedése abszolút pozitív, aminek következtében a magyar tőzsde (BUX index) a történelmi csúcsok közelében már nem nevezhető olcsónak. Ráadásul a magyar állam jelenleg sokkal olcsóbban képes hitelt felvenni mind belföldről, mind külföldről, mint a kormányváltás előtt.

A nemzetközi piacok szemében Magyarország ma már biztonságosabb adósnak számít, mint Lengyelország. A befektetők ugyanis bíznak abban, hogy a Tisza-kormány hazahozza az elakadt EU-s forrásokat, és az euróbevezetés ígérete is komoly bizalmat ébresztett. Emiatt a forint az elmúlt időszakban rendkívül látványos erősödésen ment keresztül.

Úgy tűnik, hogy Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter hazahozzák az uniós pénzeket
Úgy tűnik, hogy Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter hazahozzák az uniós pénzeket
Fotó: Facebook/Vitézy Dávid

Ideje zsebre vágni a hasznot?

Bár a piac további forinterősödést és hozamcsökkenést vár, a folyamat rendkívül gyorsan ment végbe, így megjelentek a forint és a hozamok ellen ható kockázatok. Vince Péter szerint elérkezett az idő a profitrealizálásra: „Érdemes most zsebre vágni a nyereséget, amit a befektetők elértek.”

Ezt a tempót jól illusztrálja, hogy mindössze két hónap alatt a 10 éves magyar államkötvénnyel elképesztő, 18 százalékos hozamot lehetett elérni. Az euró/forint a mostani szintekről 360-ig gyengülhet.

Ez a piaci környezet a Magyar Nemzeti Banknak is komoly mozgásteret enged. A következő hónapban is folytatódhat a kamatvágás, a piac pedig immár tartósan 5 százalék alatti alapkamatot vár a közeljövőben, amely az előrejelzések szerint 2028 végére egészen 4,5 százalékig süllyedhet.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

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