Ideje zsebre vágni a hasznot? Nagyot ment a forint és az állampapír, de megérkeztek az intő jelek

Rendkívül izgalmas első félévet tudhat maga mögött a globális és a hazai tőkepiac, amelyek egyszerre hoztak történelmi csúcsokat, kiszámíthatatlan geopolitikai fordulatokat és a technológiai verseny éleződését. Az MBH Befektetési Bank szakértői szerint a magyar eszközök az élvonalba törtek, miközben az iráni válság által fűtött kőolajpiac és az amerikai tőzsde extrém koncentrációja alapjaiban rajzolják át a befektetői térképet.

Kiszámíthatatlan geopolitika: miért kötelező a diverzifikáció?

„Olyan geopolitikai események előtt állunk, amelyekre a pénzügyi elemzők egyszerűen nem tudnak felkészülni” –

figyelmeztetett Vince Péter, a bank Advisory Desk vezetője az egyszer enyhülő, majd súlyosbodó iráni válságra utalva. Hangsúlyozta: a portfóliókat úgy kell kialakítani, hogy maximálisan diverzifikáltak legyenek, mivel minden évben teljesen más eszközosztály lesz a befutó.

Erre a legjobb példa a nemesfémek piaca. Miközben az arany 2024-ben és 2025-ben is kiemelkedően teljesített, az idén eddig 5,9 százalékos mínuszban jár az ára. Azoknak a befektetőknek, akik a fordulatban és az aranyár újbóli emelkedésében bíznak, nem csak az arany, de az aranybányász cégek indexe jelenthet most izgalmas, alternatív részpiacot.

Puskaporos a hangulat a kőolajpiacon: Trump és az iráni válság

Bár Vince Péter szerint a befektetőknek hosszú távon nem kellene a kőolaj árával foglalkozniuk, a fekete arany azonban sajnálatos módon folyamatosan hatással van minden más befektetésre, így az árfolyamát kötelező árgus szemekkel figyelni. A közel-keleti feszültségek miatt a Brent típusú kőolaj ára az elmúlt időszakban a 110 dolláros szintet is átlépte, mielőtt a 70–80 dolláros sávba korrigált volna.

Nem kellene hosszú távon foglakozni a kőolajjal, de rövid távon mindenre hatással van az iráni helyzet

Fotó: DepositPhotos.com

A piac jelenleg arra számít, hogy az iráni válság valahogy megoldódik a közeljövőben. Ennek fő mozgatórugója az amerikai belpolitika: Donald Trump amerikai elnöknek elemi érdeke, hogy a novemberi félidős választásokra lezárja a konfliktust, megnyugtatva ezzel a globális energiapiacot.

Az Egyesült Államok fojtogató dominanciája és az új feltörekvő piacok

Az amerikai részvénypiac mára olyan mértékben koncentrálttá vált, hogy az komoly kockázatokat hordoz a teljes világra nézve: a tíz legnagyobb óriásvállalat ma már az amerikai tőzsdei kapitalizáció 40 százalékát adja (ez a mutató 2000-ben még csak 26 százalék volt). Mivel a világ tőzsdéinek 60 százalékát az amerikai piac teszi ki, az ottani tech óriások megingása globális láncreakciót indíthat el. Vince Péter egyúttal éles különbséget tett a kontinensek között: „Az amerikai gazdaságot a profitok fűtik, az európait pedig az ígéretek.”

Ezzel párhuzamosan a tőkeáramlás iránya is változik: a feltörekvő piacok súlya az allokációkban már meghaladja a 40 százalékot. Ez a régió ráadásul ma már nem egyenlő Kínával, hiszen Tajvan és Dél-Korea is egyre hangsúlyosabb szerepet követel magának a technológiai ellátási láncokban.

Kína eközben a mesterséges intelligencia szektorban próbál dominálni: modelljeik hatékonysága már eléri az amerikaiak 80-85 százalékát, ám mindezt tizedakkora költséggel biztosítják.

Magyar bravúr: biztonságosabb adósok vagyunk, mint Lengyelország?

A hazai tőkepiac az elmúlt években kiválóan teljesített, az eszközök emelkedése abszolút pozitív, aminek következtében a magyar tőzsde (BUX index) a történelmi csúcsok közelében már nem nevezhető olcsónak. Ráadásul a magyar állam jelenleg sokkal olcsóbban képes hitelt felvenni mind belföldről, mind külföldről, mint a kormányváltás előtt.

A nemzetközi piacok szemében Magyarország ma már biztonságosabb adósnak számít, mint Lengyelország. A befektetők ugyanis bíznak abban, hogy a Tisza-kormány hazahozza az elakadt EU-s forrásokat, és az euróbevezetés ígérete is komoly bizalmat ébresztett. Emiatt a forint az elmúlt időszakban rendkívül látványos erősödésen ment keresztül.

Úgy tűnik, hogy Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter hazahozzák az uniós pénzeket

Fotó: Facebook/Vitézy Dávid

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Ideje zsebre vágni a hasznot?

Bár a piac további forinterősödést és hozamcsökkenést vár, a folyamat rendkívül gyorsan ment végbe, így megjelentek a forint és a hozamok ellen ható kockázatok. Vince Péter szerint elérkezett az idő a profitrealizálásra: „Érdemes most zsebre vágni a nyereséget, amit a befektetők elértek.”

Ezt a tempót jól illusztrálja, hogy mindössze két hónap alatt a 10 éves magyar államkötvénnyel elképesztő, 18 százalékos hozamot lehetett elérni. Az euró/forint a mostani szintekről 360-ig gyengülhet.

Ez a piaci környezet a Magyar Nemzeti Banknak is komoly mozgásteret enged. A következő hónapban is folytatódhat a kamatvágás, a piac pedig immár tartósan 5 százalék alatti alapkamatot vár a közeljövőben, amely az előrejelzések szerint 2028 végére egészen 4,5 százalékig süllyedhet.

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