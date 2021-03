Idén a Tisza-tó az új Balaton, sokkal olcsóbbak ott az ingatlanok

Csúcsra jár a hazai faktoringpiac

A tavalyi, rekordmértékű forgalom után idén is erős év jöhet a magyarországi faktoringpiacon, annak ellenére, hogy a koronavírus-járvány hatásai ezt a területet is hátrányosan érintik – vélik a CIB Bank szakértői. A vevőkövetelések finanszírozásának hazai piacán dobogós helyen szereplő bank várakozásai szerint a kis- és középvállalkozások oldalán is nőhet a kereslet a szolgáltatás iránt.