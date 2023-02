Idén féláron lesz a gáz? Rég nem láttunk ilyen árakat

Továbbra is 2021 vége óta nem látott árakon forog a földgáz a holland tőzsdén. Az Európában irányadó TTF gáz ára a legközelebbi szállításra 55,15 euró megawattóránként - ezzel újabb fél százalékkal csökkent az ár a tegnapihoz képest. Az elmúlt 5 napban 16 százalékkal került lejjebb a jegyzés.

Szakértők szerint ennél már nem lehet sokkal olcsóbb a mostani helyzetben a gáz: az alacsony ár ugyanis élénkíti a keresletet, és korlátozza az LNG-import várható mennyiségét. Most még ugyanis ez a két faktor (az alacsonyabb kereslet és a bőséges LNG-kínálat) nyomja lefelé az árakat, ami egy rövid ideig még így is maradhat, de középtávon ez változni fog. Ha az energiaigényes iparban működő szereplők úgy dönt, hogy a jelenlegi árak mellett újraindulnak vagy épp fokozzák termelésüket, akkor valószínűleg a következő évre is 60 EUR/MWh körüli árakat rögzítenek szerződéseikben, így a földgázkeresletük kevésbé lesz érzékeny a későbbi árkiugrásokra.

Az OMV osztrák energetikai vállalat csütörtökön azt közölte: az átlagos TTF-árat idén megawattóránként 60-70 euró között várja - ez gyakorlatilag a fele a tavalyi, 122 eurós éves átlagos árnak.