Így döntött a csúcstámadásról a forint

Gyengült a forint csütörtökön reggel a főbb devizákkal szemben a szerda esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Gyengülőben

Az eurót röviddel hét óra előtt 355,55 forinton jegyezték,

magasabban a szerda esti 355,17 forintnál.

A magyar fizetőeszköz tegnap ismét közel került többhetes csúcsához, de egyelőre nem folytatja menetelését a reggeli állapot szerint.

A dollár jegyzése 306,90 forintra emelkedett 305,40 forintról, a svájci franké pedig 388,03 forintról 388,66 forintra nőtt. Az euró árfolyama 1,1591 dollárra gyengült a szerda esti 1,1630 dollárról. (MTI)