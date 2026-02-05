Így gyarapították a vagyonukat a képviselők

Bár a magyar lakosság többsége nem rendelkezik értékpapírokkal, az országgyűlési képviselőknél egészen más a helyzet: csaknem kétharmaduk birtokol valamilyen értékpapírt vagy legalább megtakarítási célú nyugdíjbiztosítást. A felhalmozott összegek persze eltérőek, és a vagyonnyilatkozatok kitöltésének a minősége is vegyes. Vannak, akik fillérre, darabra pontosan közlik, miben tartják a megtakarításukat, mások csak odaírtak egy hozzávetőleges összeget – írja laptársunk, a Klasszis Média csoporthoz tartozó Privátbankár elemzésében.

A legnagyobb értékpapírban tartott vagyont a KDNP-s Seszták Miklós vallotta be, ő pontosan 999 millió forintot tart értékpapírszámlán.

Ebből 869 milliót állampapírban, 96 milliót befektetési alapban és 34 milliót pedig részvényekben. 2024-hez képest jelentősen gyarapította és át is rendezte a portfólióját a képviselő, egy évvel korábban ugyanis még csak 803 millió forintnyi értékpapírral rendelkezett, amiből 592 millió volt az állampapír, a többi különböző befektetési alap, illetve vagyonkezelésben volt. A második legnagyobb értékpapír-vagyonnal Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter rendelkezik. A friss bevallás szerint 750 millió forintot tart állampapírban, igaz, azt is megjegyzi, hogy ez a megtakarítás a feleségével közös. Rogán Antalnak van a legtöbb állampapírja a képviselők között.

A bronzéremért szoros verseny van a képviselők között, a napi árfolyamokon sok múlik, de a bevallások alapján a fideszes Tállai András, az adóhatóság egykori elnöke lehet a legesélyesebb rá, több, mint 240 millió forintnyi értékpapírokban és biztosításokban lévő vagyont vallott be. Az élbolyban ott van még Láng Zsolt is, akinek 130,9 millió forintja van befektetési jegyekben és részvényekben, emellett 92,5 milliót tart állampapírokban.

Rogán Antalnak van a legtöbb állampapírja

Fotó: X/@zoltanspox

Lázár János építési és közlekedési miniszter kereken 100 millió forintos értékpapír-megtakarítást vallott be, tavaly év elején még ennek a kétszerese, 200 millió szerepelt a bevallásában. Vannak, akik részletezik, milyen részvényeket tartanak, mások nem, de az OTP a legnépszerűb papír, Ágh Péter, az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára például a bevallás alapján mindent egy lapra tett fel, és 195 millió forintot tart OTP-részvényekben, ez a feleségével közös vagyon.

Vannak képviselők, akik nagy értékű életbiztosítással rendelkeznek, Bánki Erik és Gurmai Zita állnak az élen az ilyen megtakarításokban. Különlegesebb befektetése van Szijjártó Péternek, aki más értékpapírok mellett warrantokat is tart, a momentumos Gelencsér Ferenc pedig kriptózik, ami itt Magyarországon egyre nehezebb.

A cikkben szó esik arról is, hogy három ellenzéki képviselő megtartotta az államosítás után a magán-nyugdíjpénztári megtakarítástá, egyikük, Vajda Zoltán még azt is részletesen megírta, mennyi volt a hozam, és mekkora a tőkerész a felhalmozásból. Selmeczi Gabriella természetesen nem rendelkezik nyugdíjpénztári megtakarítással, sőt másféle értékpapírral sem, csak ingatlanokat és aranyat tart. Orbán Viktor szintén nem rendelkezik értékpapírokkal, a miniszterelnök korábban az OTP Bank éves rendes közgyűlésén külön ki is hangsúlyozta, hogy nincsenek részvényei.