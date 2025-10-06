Így kezdi a sorsdöntő hetet a forint

Vegyesen alakult a forint árfolyama hétfő reggel a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest.

Az eurót hét órakor 388,02 forinton jegyezték, alacsonyabban a péntek esti 388,19 forintnál. A dollár jegyzése 331,10 forintra erősödött 330,41 forintról, a svájci franké pedig 415,75 forintról 415,95 forintra emelkedett. Az euró árfolyam 1,1721 dollárra gyengült a péntek esti 1,1744 dollárról.

A hét kulcsfontosságú lehet a forint számára: péntek este ismerhetjük meg az S&P Global hitelminősítői döntését Magyarországról. A jelenlegi adósbesorolásunk BBB-, negatív kilátással. Ha leminősítés történik, akkor bóvliba kerülünk, amire 2016 óta nem volt példa. Korábban a Klasszis Podcastban ennek esélyeiről beszélgettünk Virovácz Péterrel, az ING Bank vezető elemzőjével.