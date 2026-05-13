Így köszönti a forint árfolyama a hivatalba lépett Tisza-kormányt

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggel a kedd esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben az MTI összefoglalója szerint.
Az eurót 7 órakor 357,76 forinton jegyezték, alacsonyabban a kedd esti 357,85 forintnál. A dollár jegyzése 304,86 forintra gyengült 305 forintról, a svájci frank viszont 390,20 forintról 390,81 forintra drágult.
Az euró árfolyama 1,1735 dollárra változott a kedd esti 1,1737 dollárról.
További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.