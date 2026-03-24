Így nyomja agyon az olajár a tőzsdei jó híreket

A londoni FTSE100 index 0,15 százalékkal, a frankfurti DAX 0,37 százalékkal, a párizsi CAC-40 index 0,34 százalékkal erősödött. Az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,38 százalék pluszt jelzett nyitáskor. Az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 1,53 dollárral (1,57 százalékkal), 97,45 dollárra emelkedett. Az arany ára unciánként 0,07 százalékkal (3,81 dollárral), 4443,31 dollárra nőtt.
Az európai gázár csökkent a kereskedés első órájának végére. A holland gáztőzsdén a legközelebbi, áprilisi határidős jegyzésben 1 megawattóra 56,16 euróba került, ami 0,92 százalékkal alacsonyabb a hétfői záróértékénél.
Pest alig moccant
Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 0,93 pontos csökkenéssel, 122 646,51 ponton nyitott kedden. A hétfői záró értékéhez képest alig változott. (MTI)
További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.