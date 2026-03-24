Így nyomja agyon az olajár a tőzsdei jó híreket

ETF befektetési útmutató kezdőknek

Az ETF, vagyis a tőzsdén kereskedett alap az utóbbi években a kezdő befektetők figyelmét is egyre gyakrabban felkelti. Nem véletlenül: olyan befektetési eszközről van szó, amely egyetlen tranzakción keresztül akár teljes piacokhoz, szektorokhoz vagy eszközosztályokhoz is hozzáférést adhat. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy az ETF-ek világa kockázatmentes, vagy, hogy automatikusan mindenki számára megfelelő választást jelent. A befektetések értéke emelkedhet, de csökkenhet is, ezért a döntést mindig tudatos felkészülésnek, az egyéni pénzügyi célok átgondolásának és a saját kockázattűrő képesség reális felmérésének érdemes megelőznie.