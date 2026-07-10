Így reagált a forint az EU-s pénzek hazahozatalára

Az euró árfolyama a reggel hétkor jegyzett 356,47 forintról 355,11 forintra csökkent 18 órakor, napközben 354,75 forint és 357,52 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 386,92 forintról 385,03 forintra csökkent, míg a dolláré 311,58 forintról 310,44 forintra gyengült.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1441 dollárról 1,1437 dollárra gyengült.
(MTI)
További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.