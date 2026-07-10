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Befektetés Dollár Euró Forint Svájci frank

Így reagált a forint az EU-s pénzek hazahozatalára

mfor.hu

Erősödött a magyar fizetőeszköz árfolyama a főbb devizákkal szemben pénteken estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró árfolyama a reggel hétkor jegyzett 356,47 forintról 355,11 forintra csökkent 18 órakor, napközben 354,75 forint és 357,52 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 386,92 forintról 385,03 forintra csökkent, míg a dolláré 311,58 forintról 310,44 forintra gyengült.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1441 dollárról 1,1437 dollárra gyengült.

(MTI)

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

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