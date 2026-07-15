Így reagált a forint az újabb közel-keleti csapásokra

Az eurót 7 órakor 358,48 forinton jegyezték, alacsonyabban a kedd esti 358,81 forintnál. A dollár jegyzése 313,46 forintra csökkent 313,58 forintról, a svájci frank pedig 388,10 forintról 387,25 forintra gyengült. Az euró árfolyama 1,1428 dollárról 1,1437 dollárra erősödött.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

A forint tehát kifejezetten jól tartja magát a kiéleződött közel-keleti háború ellenére, amiről bővebben itt olvashatnak: