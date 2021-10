Így venné meg a kormány a budapesti repteret

Szűkös merítés a bőségben: a válogatott sem tudja takargatni a magyar foci problémáit

A magyar labdarúgó-válogatottnak igazán már számolgatni sincs esélye: nemzeti csapatunk októberre elvesztette vb-kvalifikációs esélyeit, valószínűleg csak San Marinót és Andorrát előzi majd meg selejtezőcsoportjában. Az együttes jó napjain az európai elittel is felveszi a versenyt és bravúrokra képes, rossz napjain Albániával szemben is alulmarad, az ingadozás mögött pedig alighanem az áll, hogy a magyar futball nem tud elegendő magas szintű játékost kinevelni. A problémát az MLSZ új stratégiai dokumentuma is elismeri, és ennek megoldása nélkül az előrelépés szinte lehetetlen.