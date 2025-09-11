Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

1p

Befektetés Forint

Ilyet is ritkán csinál a forint, nézze csak!

mfor.hu

Szinte semennyit sem változott az árfolyam.

Kevéssé változott a forint árfolyama csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró jegyzése reggel hét órakor 393,14 forinton állt az előző délután hat órai 393,13 forint után. A dollár jegyzése 336,20 forintra ment fel 335,49 forintról, ami a forint 0,2 százalékos gyengülését jelenti. A svájci frank jegyzése pedig 420,77 forinton állt csütörtök reggel az előző délutáni 420,62 forint után.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

Csütörtök reggeli jegyzésén a forint 0,9 százalékkal áll erősebben a szeptemberi kezdésnél az euróval és a dollárral szemben és 0,8 százalékkal erősebben a svájci frank ellenében.

