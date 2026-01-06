Influenzásan köhécselt a forint

Gyengült kissé a forint kedden az euró és a dollár ellenében a bankközi piacon, svájci frankban a jegyzése viszont alig változott a kora reggeli álláshoz képest – jelentetet az MTI.
- Az eurót este hat órakor 384,92 forinton jegyezték, kissé magasabban a kora reggeli 384,29 forintnál,
- a dollár jegyzése 329,28 forintra ment fel 327,55 forintról,
- a svájci franké pedig szinte nem változott, 414,04 forinton áll 414,10 forint után.
