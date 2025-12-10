1p
Befektetés Forint

Ingatag napja volt a forintnak – nézze csak az árfolyamot!

mfor.hu

Így teljesített a forint.

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 383,67 forintról 383,61 forintra változott este hat órára, napközben 383,06 forint és 384,22 forint között mozgott.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

A svájci frank jegyzése a reggeli 409,40 forintról 410,22 forintra emelkedett, míg a dolláré 330,01 forintról 329,30 forintra süllyedt. Az euró jegyzése a reggeli 1,1627 dollárról 1,1649 dollárra változott.

Illegális termékek a magyar piacon, riasztó eredmények a laborokból

Illegális termékek a magyar piacon, riasztó eredmények a laborokból


