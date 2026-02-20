Inkább ne nézze meg, mit csinált a forint péntek reggel

Az MTI összefoglalója gyengült kissé a forint a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben

Az euró hét órakor 379,19 forinton állt, magasabban a csütörtök esti 378,85 forintnál. A dollár jegyzése 322,12 forintról 322,55 forintra erősödött, a svájci franké pedig 415,20 forintról 415,77 forintra emelkedett.

Az euró jegyzése 1,1756 dollárra változott a csütörtök esti 1,1760 dollárról.

(MTI)