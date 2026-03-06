Inkább ne nézzen rá a forint árfolyamára, ha jó hétvégét szeretne

A forint euróval szembeni jegyzése 19:30 perc magasságában enyhén a 392-es szint fölött mozgott.

Bár péntek reggel erősödni próbált a hazai fizetőeszköz árfolyama, a közel-keleti háborús helyzet és az olajárak emelkedése pénteken ismét lejtőre helyezték a magyar devizát. Kora délután az euróval szembeni jegyzés féléves mélypontra került, megközelítette (de el nem érte) a 395-ös szintet. A reggel hét órai 387,81-es árfolyam után.

Egy amerikai dollárért reggel még 334,66 forintot kellett adni, a péntek esti jegyzés 337,70 körül jár. A friss devizaárfolyamokat ide kattintva böngészheti:

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

A hét eleje óta a forint gyengült: 3,8 százalékkal az euró, 5,6 százalékkal a dollár és 4,5 százalékkal a svájci frank ellenében. Péntek esti jegyzésén a forint 1,7 százalékkal áll gyengébben az euróval, 2,9 százalékkal a dollárral és 4,9 százalékkal a svájci frankkal szemben az év elejéhez képest.