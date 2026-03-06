1p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Befektetés Deviza Forint

Inkább ne nézzen rá a forint árfolyamára, ha jó hétvégét szeretne

mfor.hu

Ma is jelentősen gyengült a hazai fizetőeszköz.

A forint euróval szembeni jegyzése 19:30 perc magasságában enyhén a 392-es szint fölött mozgott.

Bár péntek reggel erősödni próbált a hazai fizetőeszköz árfolyama, a közel-keleti háborús helyzet és az olajárak emelkedése pénteken ismét lejtőre helyezték a magyar devizát. Kora délután az euróval szembeni jegyzés féléves mélypontra került, megközelítette (de el nem érte) a 395-ös szintet. A reggel hét órai 387,81-es árfolyam után.

Egy amerikai dollárért reggel még 334,66 forintot kellett adni, a péntek esti jegyzés 337,70 körül jár. A friss devizaárfolyamokat ide kattintva böngészheti:

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

A hét eleje óta a forint gyengült: 3,8 százalékkal az euró, 5,6 százalékkal a dollár és 4,5 százalékkal a svájci frank ellenében. Péntek esti jegyzésén a forint 1,7 százalékkal áll gyengébben az euróval, 2,9 százalékkal a dollárral és 4,9 százalékkal a svájci frankkal szemben az év elejéhez képest.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Lejtőn a forint, nagyon csúnyán fest most az árfolyam

Lejtőn a forint, nagyon csúnyán fest most az árfolyam

A forint jegyzése péntek délután az euróval szemben a 395-ös szintet is megközelítette.

Csak úgy tépázza a háborús feszültség a forintot

388 forint felett is járt az euró. 

Kannibalizálják a fizikai aranyat – ez a trend okozhatja a vesztét

Az Arany Világtanács (World Gold Council) félre is verte a harangot, hiszen a szervezet adatai szerint markáns átrendeződés zajlik a világpiacon az aranyat tekintve. A fizikai arany iránti kereslet kíméletlenül elporlad, miközben egy viszonylag új őrület tarolja le a piacot. A trend jól látható, de még mindig hihetetlennek tűnhet, hogy a klasszikus, fizikai arany korszaka a végéhez közeledik.

Tovább esett a forint

Tovább esett a forint

Csütörtök reggeli friss árfolyamok.

Úgy tűnik, szépen felgyógyult a forint

Erősödött szerdán a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.

Itt a lista: tökéletes csapdát állítottak ezek a fémek

Az első percek felfutását követően hamar mélyrepülésbe kezdtek a piacok az iráni konfliktust nyomán, még a menedékeszközök is meglepőt mutattak.

Reggelre elfogytak a forint könnyei

Reggelre elfogytak a forint könnyei

A magyar fizetőeszköz az előző napi zuhanás után vegyesen teljesített a bankközi piacon szerda reggelre.

Zokogni kezd, ha meglátja mi történt a forint árfolyamával

Zokogni kezd, ha meglátja, mi történt a forint árfolyamával

Borzasztó napja volt a forintnak.

Szabadesésen a forint, zuhan az árfolyam

Szabadesésen a forint, zuhan az árfolyam

A nemzetközi hírek hatására mindenki menekül a kockázatos eszközökből. A forintból is. 

Ritka magas reálkamat érhető el lakossági állampapírral – hacsak…

Ritka magas reálkamat érhető el lakossági állampapírral – hacsak…

Hiába csökkentették a kamatot Magyarországon, az infláció mérséklődése miatt a lakossági állampapírok bőven a pénzromlás felett fizetnek. Így pénzünk értéke még gyarapodik is – hacsak valami rendkívüli nem történik.

MFOR hírlevél

Friss

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168