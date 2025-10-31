Ismét javította a 2025-ös pénzügyi kilátásokat az Erste

Az Erste Csoport jó működési teljesítményt nyújtott 2025 első kilenc hónapjában. Az elsődleges piacok csökkenő kamatszintjeinek ellenére a nettó kamatbevétel a harmadik negyedévben három százalékkal 5,76 milliárd euróra emelkedett (2024. 1-9 hónap: 5,59 milliárd euró). Ezt elsősorban a lakossági és vállalati szegmens erőteljes növekedése vezérelte.

A nettó kamatbevétel 5761 millió euróra nőtt (+3,0 százalék; 5591 millió euróról), elsősorban Csehországban, Romániában és Szlovákiában, a hitelállomány növekedése és az ügyfélbetétekhez kapcsolódó alacsonyabb kamatköltségek miatt. A nettó díj- és jutalékbevétel 2340 millió euróra emelkedett.

Az első háromnegyed év kedvező üzleti fejlődése nyomán az Erste Csoport ismét javította a 2025-ös pénzügyi kilátásokat. A nettó kamatbevétel növekedését most több mint 2 százalékra teszi 2025-ben (szemben az eddig várt kissé magasabb értékkel), a költség/bevétel arány pedig várhatóan 48 százalék körül lesz (az 50 százalék alatti helyett) – közölte az Erste.