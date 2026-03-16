Ismét lépked a forint, ennyiért teheti zsebre

A bankközi devizapiacon hétfőn kora reggel az euró 392,28 forintra erősödött a péntek esti 392,06 forintról. A svájci frank jegyzése 433,95 forintról 434,02 forintra emelkedett, a dollár pedig 342,61 forintról 342,93 forintra drágult. A forint szempontjából tehát úabb gyengülést látunk a főbb devizákhoz képest, ráadásul az euró-forint keresztárfolyamnál ismét vészes közelségbe került a lélektani határnak számító 400 forint környékén húzódó ellenállási szint.

Így kezdtek az áruk

Emelkedett a kőolaj jegyzése hétfő reggel az ázsiai kereskedésben a globális olajellátás biztonsága szempontjából kiemelkedően fontos közel-keleti térségből érkező hírekre. Az ázsiai tőzsdék többsége mínuszban állt, az arany ára csökkent, a forint gyengült péntek estéhez képest. Röviddel fél hét előtt az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 1,56 dollár (1,52 százalék) emelkedéssel, 104,70 dolláron állt, hajnalban ennél magasabban, 106,50 dolláron is jegyezték.