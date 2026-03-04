Itt a lista: tökéletes csapdát állítottak ezek a fémek

Vegyes teljesítmény Legalábbis ez igaz a fémek piacán látott ármozgásokra az elmúlt napokban, órákban, Irán megtámadását követően. Volt néhány logikus, de elsőre talán meglepő fordulat is. Ami néhány nappal a Perzsa-öbölben indult újabb katonai konfliktus kapcsán biztosan elmondható az az, hogy nem érte meg megrohamozni a nemesfémek piacát, mert tiszavirág életűnek mutatkozott az árakat felfelé hajtó hatás. A nemesfémek szinte mindegyike lejjebb került a támadás megindítása előtt látott árszintjéhez képest. Kedden pedig globális eladási hullám indult. Ebből jócskán kivették részüket a nemesfémek is, mára viszont megérkezett a visszapattanás.

Ezüst, az arcul csapott kistesó

A mindig előretolt arany helyett azért érdemes az ipari fémként is közkedvelt ezüsttel kezdeni, mert egy elsőre talán nem várt reakciót láthattunk a fém kurzusát tekintve. Az irán elleni támadást követő első kereskedési napon rögtön az unciánkénti 97,5 dollárig száguldott felfelé a nemesfém a határidős kereskedésben a Chicagói Fémtézsde (CME) kínálatában.

Innen azonban szinte szó szerint megnyílt a föld alatta, kisebb visszakapaszkodásokat követően folyamatos zuhanás mellett kedden a nap egy szakaszában már 11 százalékot is meghaladó, brutális zuhanást is produkált az arany kistestvére.

