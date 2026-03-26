Itt az idő? Venni kell az aranyat, mintha nem lenne holnap?

Leolvasható a kitörő lelkesedés az arany és az ezüst árcéduláiról is azt követően, hogy a Húsvét előtti utolsó, teljes kereskedési hetet még vaskos mélyponton indították a nemesfémek, majd minden megfordult. Hét közepére az arany ára a hétfői mélyponthoz képest legalább 10 százalékkal volt feljebb és az unciánkénti 4500-4600-as kereskedési tartományba tornázta vissza magát a jegyzés az amerikai határidős kereskedésben. Ez néhány nap leforgása alatt 12 százalékos pluszt jelentett a legcsillogóbb fém számára.

A sokszor kistesóként hivatkozott ezüst most is lepipálta az aranyat. Hét közepére már mintegy ötödével értékelődött fel a hétfőn elért lokális mélypontjához képest ez a nemesfém.

A kurzus ezzel ismét a 70 dolláros unciánkénti szint fölé került.

Megy tovább a show? Jönnek az új csúcsok?

Nem csoda, ha a kereskedők egy része most kapkodja a fejét. Március eddigi, meghatározó része nem az árupiacról és különösen nem a nemesfémek nagy vágtájáról híresült el. Most mégis éles fordulat bontakozhat ki, főleg abban az esetben, ha a hívószó a deeszkaláció marad. A fémpiacon ugyanis azt követően indult el az új, pozitív előjelű trend, hogy a tengerentúlon, Trump vezetésével a háború lezárására, fegyverszünetre és a támadások intenzitásának csökkentésére vonatkozó erős üzenetek hangzottak el. Arróól, hogy folytatódik-e a nemesfémek tündöklése, és mi az ami ezt megakaszthatja további részleteket laptársunk, a Privátbankár oldalán megjelent írásból ismerhet meg.