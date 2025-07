Itt az új OTP-s alkalmazás, ennek minden ügyfél örülhet

Az OTP SingleMarket, a hitelintézet új, folyamatosan fejlődő online befektetési platformja az OTP Bank azon 28 ezer ügyfele számára nyújt az eddigieknél is gyorsabb és kényelmesebb kereskedési lehetőséget, akik tavaly közel 230 ezer tőzsdei megbízást adtak. Mellettük természetesen a bank potenciális ügyfeleinek is vonzó megoldás lehet az új platform, hiszen a böngészőből, valamint mobilapplikációként is elérhető szolgáltatással tőzsdei megbízásokat, valamint devizakonverziós műveleteket végezhetnek egyszerűen, gyorsan és biztonságosan.

Az új platformon a nap 24 órájában bármikor adható vételi vagy eladási megbízás, amely értelemszerűen a piacok nyitvatartási ideje alatt teljesülhet. A felhasználók egyszerűen tekinthetik át portfóliójukat, de a „Kedvencek” között megjelölhetnek kiemelt figyelmet érdemlő részvényeket is. A desktopos felületen válogathatnak a grafikonos megjelenítési módok és indikátorok között, így kényelmesen elemezhetik az árváltozásokat. Sőt, beállíthatnak automatikus árfolyamfigyelést is, hogy push értesítés segítségével azonnal értesüljenek a piaci változásokról.

A befektetési platform indulásához kapcsolódó akció keretében a Budapesti Értéktőzsde valós idejű árfolyamait minden felhasználó számára díjmentesen elérhetővé teszi az OTP Bank.

Az OTP SingleMarket további előnye, hogy a kereskedési órák alatt kedvező árfolyamon biztosít deviza-váltási lehetőséget 30-nál is több devizapárban. Az átváltott összeget a hitelintézet azonnal jóváírja az ügyfél OTP-s bankszámláján.