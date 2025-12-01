1p
Befektetés Deviza Dollár Euró Forint Svájci frank

Itt van, mennyiért adják az eurót

mfor.hu

Hétfői friss árfolyamok.

Az MTI összefoglalója szerint alig változott, vegyesen alakult hétfő reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szembe a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót reggel hat órakor 381,67 forinton jegyezték a péntek este hat órai 381,52 forint után, a dollár jegyzése 329,10 forintra ment fel 328,94-ről, a svájci franké pedig 409,24 forinton áll 409,27 forint után.

A forint hétfői jegyzésén erősebben áll az egy héttel korábbi, 48. heti hétfői kezdésnél; 0,5 százalékkal az euró, 1,1 százalékkal a dollár és 0,7 százalékkal a svájci frank ellenében.

Novembert a forint erősödéssel zárta: 1,7 százalék nyereségre tett szert az euróval, 2,2 százalékra a dollárral és 2,1 százalékkal a svájci frankkal szemben.

Az év eleje óta a forint 7,3 százalékkal erősödött az euróval, 17,2 százalékkal a dollárral és 6,6 százalékkal a svájci frankkal szemben.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Nem volt valami fényes hete a Molnak

Nem volt valami fényes hete a Molnak

Növekvő forgalom mellett emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX 109 453,39 ponton zárt, 2,05 százalékkal magasabban, mint egy héttel korábban.

Megint szépen muzsikált a forint, lehet szaladni a váltókhoz

Megint szépen muzsikált a forint, lehet szaladni a váltókhoz

Pénteken is hozta az elmúlt hetek-hónapok jó formáját, és erős maradt az euróval szemben.  

Izomlázzal ébredt a forint a nagy menetelés után

Izomlázzal ébredt a forint a nagy menetelés után

A magyar fizetőeszköz péntek reggelre veszített értékéből a nemzetközi piacon.

Estére visszavágott a forint

381 forintnál járt az euró, 328-nál a dollár. 

Még várja a forint a kávé hatását

Még várja a forint a kávé hatását

Vegyes reggel, pici mozgásokkal.

Mennyiért vehet eurót? Nézze meg az árfolyamot!

Mennyiért vehet eurót? Nézze meg az árfolyamot!

Erősödött a forint.

Álomittasan ébredt a forint szerda reggel

Álomittasan ébredt a forint szerda reggel

A magyar fizetőeszköz árfolyamának mozgása nem vett határozott irányt szerda reggel a bankközi kereskedésben.

Eurót venne? 18 fillérrel erősebb lett a forint

Eurót venne? 18 fillérrel erősebb lett a forint

Vegyesen alakul a forint árfolyama.

Ma sem hagyott minket cserben a forint

Erősödött a magyar fizetőeszköz a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

A betétektől az abszolút hozamig: 30 évnyi evolúció a hazai privátbanki vagyonkezelésben

A Klasszis Podcast friss epizódjában Bálint Attila, a Raiffeisen Bank Private Banking üzletágának ügyvezető igazgatója kalauzol el minket a magyar privátbanki szolgáltatások három évtizedes fejlődésén.

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom


Meglepetésözön a telco szolgáltatótól.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei


Teljes lett az NFC-érintésmentes fizetési paletta.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168