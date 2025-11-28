Izomlázzal ébredt a forint a nagy menetelés után

Gyengült a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben – jelentette az MTI.
- Az euró hét órakor 381,61 forinton állt, magasabban a csütörtök esti 381,39 forintnál.
- A dollár jegyzése 328,81 forintról 329,34 forintra emelkedett,
- a svájci franké pedig 408,52 forintról 408,97 forintra nőtt.
Az euró jegyzése 1,1587 dollárra gyengült a csütörtök esti 1,1600 dollárról.
