Izzik az olajpiac: rendkívüli jelzést kaptak az amerikai hajók

A kínálati oldal biztonsági aggályai tovább fűthetik a piacot.

A 65 dolláros technikai ellenállásként szolgáló árszintet ostromolta a WTI (West Texas Intermediate) típusú könnyű- vagy nyersolajnak is nevezett kőolajtermék hordónkénti világpiaci ára a tegnapi kereskedésben, ezzel szűk három százalékos raliba kezdve. Az árak a legutóbbi felfutást követően mára látszólag stabilizálódtak és egy szűkebb tartományban adják-veszik az árupiaci terméket a kereskedők. A hangsúly a látszólag szóra kerül, ugyanis a hét elején megindult szárnyalás akár tovább is fokozódhat. A háttérben meghúzódó piacmozgató tényezőket érdemes körüljárni.

Izzik az olajpiac, nő a geopolitikai feszültség
Fotó: Illusztráció

Fókuszba került a rendkívüli, amerikai felszólítás a hajósoknak

Az Egyesült Államok a hét elején új biztonsági iránymutatást adott ki a Hormuzi-szoroson áthaladó kereskedelmi hajók számára. A térség a közel-keleti olajszállítmányok egyik legfontosabb útvonala.

A világpiacot is komolyan érinti e térség és biztonsága, hiszen a globális szállítmányok akár ötöde is ezen, a Perzsa-öblöt az Ománi-öböllel összekötő szoroson haladhat át becslések alapján. Részleteket erről és az árakat felhajtó háttérfolyamatokról további részleteket laptársunk, a Privátbankár.hu oldalán megjelent írásból ismerhet meg.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

Változtak a megtakarítási szokások tavaly, a kisbefektetők elfordultak az állampapíroktól a kockázatosabb befektetések felé – írja a Privátbankár. 

Jó erőben van a forint kedd reggel is. 

Jó napja volt a forintnak.

Erősödött délutánra a forint.

Ez betett: fájdalmas hullámvasútra ült, aki az aranyra fogadott

Hiába állt ki néhány nappal ezelőtt a Deutsche Bank a korábban az aranyra aggatott 6000 dolláros, unciánkénti árcédulája mellett, mostanra jóval árnyaltabb a kép a piacon. Ez zárójelbe is teheti az előbbihez hasonló meredek prognózisokat a nagyobb elemzőházaknál.

Komoly visszaesés, nagy leértékelődés. Ez jellemzi a magyar jegybank korábbi vezetésének manőverét.

Minek várni? Kérdezte a forint, de rögtön megadta a választ is hétfőn reggel.

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Két éve nem látott szinten a magyar fizetőeszköz. 

Interjú a CIB Bank kkv üzletág-igazgatójával.

