Izzik az olajpiac: rendkívüli jelzést kaptak az amerikai hajók

A 65 dolláros technikai ellenállásként szolgáló árszintet ostromolta a WTI (West Texas Intermediate) típusú könnyű- vagy nyersolajnak is nevezett kőolajtermék hordónkénti világpiaci ára a tegnapi kereskedésben, ezzel szűk három százalékos raliba kezdve. Az árak a legutóbbi felfutást követően mára látszólag stabilizálódtak és egy szűkebb tartományban adják-veszik az árupiaci terméket a kereskedők. A hangsúly a látszólag szóra kerül, ugyanis a hét elején megindult szárnyalás akár tovább is fokozódhat. A háttérben meghúzódó piacmozgató tényezőket érdemes körüljárni.

Izzik az olajpiac, nő a geopolitikai feszültség

Fókuszba került a rendkívüli, amerikai felszólítás a hajósoknak

Az Egyesült Államok a hét elején új biztonsági iránymutatást adott ki a Hormuzi-szoroson áthaladó kereskedelmi hajók számára. A térség a közel-keleti olajszállítmányok egyik legfontosabb útvonala.

A világpiacot is komolyan érinti e térség és biztonsága, hiszen a globális szállítmányok akár ötöde is ezen, a Perzsa-öblöt az Ománi-öböllel összekötő szoroson haladhat át becslések alapján. Részleteket erről és az árakat felhajtó háttérfolyamatokról további részleteket laptársunk, a Privátbankár.hu oldalán megjelent írásból ismerhet meg.

