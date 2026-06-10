Jajj annak, aki a tech csodákra fogadott Amerikában

Vegyesen zártak kedden a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói. A 30 vezető iparvállalat Dow Jones indexe 84,93 ponttal, 0,17 százalékkal, 50 870,94 pontra nőtt. Az S&P 500 20,25 ponttal, 0,27 százalékkal lett kevesebb, 7385,48 ponton zárt.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

Kapcsolódó cikk Kiderült, miért rogyott össze a nemesfémek piaca – ez az adat küldte padlóra Baljós prognózis érkezett az egyik elemzőtől.

Egyet hátra

A táncos hasonlattal élve a technológiai részvények inkább egyet hátra léptek, nem nézve a többi parkett oldalazását, hiszen a Nasdaq Composite mutatója

250,84 ponttal, 0,97 százalékkal, 25 678,82 pontra csökkent.

Szerdán is nehéz nap várhat a kapitalistákra a tengerentúlon, mivel Trump újabb légicsapáést rendelt el. Erről részleteket itt talál: