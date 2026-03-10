3p

Januárban még nagyot nyertek a magyar kisbefektetők, aztán jött a háború

mfor.hu

Gigászi nyereséget értek el a magyar kisbefektetők januárban az értékpapírokon, főleg a bankpapírokon – írja a Privátbankár. 

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss adatai szerint hazai értékpapírban már csaknem 31 500 milliárd forint volt a hónap végén, külföldiben pedig további 5272 milliárd. Mindkét összeg külön-külön is rekordnak számít, az egyenlegek növekedéséhez részben a 387 milliárd forintnyi friss megtakarítás, részben a több mint 500 milliárd forintnyi hozam járult hozzá – írja laptársunk, a Klasszis Média csoporthoz tartozó Privátbankár elemzésében. Mivel az árfolyamok január végén voltak a csúcson, nem volna meglepő, ha a februári értékpapír-statisztikákban már nem szerepelnének ilyen szép hozamadatok, és a márciusi árfolyamemelkedés is elmaradhat a most zajló közel-keleti háború miatt. 

Egy évvel a Prémium Magyar Állampapírok (PMÁP) kamatfordulója után ismét fellendülőben van az érdeklődés a magyar állampapírok iránt.

A háztartások januárban 208,7 milliárd forint értékben vásároltak magyar állampapírt, ezzel a náluk lévő állomány 13 844 milliárd forintra hízott, ez alig 100 milliárd forinttal marad már el csupán a 2024-es decemberi történelmi csúcstól.

Az állampapírokat továbbra is lekörözik a befektetési alapok, bár januárban ezekbe kevesebb friss megtakarítás került, mint az állampapírpiacba. A hazai alapok 132,4 milliárd forintnyi új megtakarítást vonzottak, ennek és a 118,6 milliárdos hozamuknak köszönhetően a háztartások értékpapírszámláin már 13 700 miliárd forintot meghaladó állomány halmozódott fel, ami óriási rekordnak számít. A külföldi befektetési alapokban lévő megtakarítás is történelmi csúcson járt január végén, megközelítette a 3 ezer milliárd forintot. 

Az egyedi részvények többnyire még a befektetési alapoknál is kockázatosabb értékpapíroknak számítanak, az ezekben lévő megtakarítások is történelmi csúcson jártak. Hazai részvényekben 3156,5 milliárd forintot tartottak a kisbefektetők január végén, a történelem során először emelkedett ez az állomány 3 ezer milliárd forint fölé. Lehetséges persze az is, hogy a februári és márciusi adat ennél rosszabb lesz a iráni háború kirobbanása, és az azzal járó tőzsdei esések miatt. 

A legkedveltebb hazai részvények a bankpapírok voltak, amelyekben a háztartások január végén 1952,2 milliárd forintot tartottak. A bankrészvények legnagyobb része valószínűleg OTP-papír volt, amin januárban nagyon sokat kerestek a lakossági befektetők. A bankpapírokon elért nyereség a hónap folyamán 231,7 milliárd forint lett. Ez gigászi összegnek számít, a jegybank adatai szerint korábban sosem fordult még elő olyan hónap,a amikor ennyit lehetett volna nyerni magyar bankrészvényeken. 

Az OTP árfolyama február 4-én volt a csúcson, 41 890 forinton kereskedtek vele, azóta viszont sokat esett, hétfőn a nyitás után 35 ezer forint alatt is járt a részvény. Éppen azért könnyen lehet, hogy a februári, márciusi statisztikákban nem közöl ilyen örömteli számokat az MNB. 

 

