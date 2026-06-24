Jobb lett volna reggel váltani eurót

Az eurót délután hat órakor 356,34 forinton jegyezték a reggel hét órai 355,71 forint után.

A dollár jegyzése 313,81 forintra ment fel 313,02 forintról, a svájci franké pedig 386,38 forintra 386,04-ről.

Szerda délutáni jegyzésén a forint vegyesen állt a júniusi kezdéshez képest as három devizával szemben, 0,6 százalékkal gyengébben az euró és 3,2 százalékkal gyengébben a dollár ellenében, illetve 0,5 százalékkal erősebben a svájci frankkal szemben.

Az év eleje óta a forint erősödik: 7,4 százalékkal az euró, 4,2 százalékra a dollár és 6,5 százalékra a svájci frank ellenében.

(MTI)