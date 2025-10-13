Jókedvűen megy a forint aludni

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 391,94 forintról 391,85 forintra csökkent 18 órakor, napközben 391,33 forint és 393,03 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 420,99 forintról 420,90 forintra süllyedt, míg a dolláré 337,35 forintról 338,54 forintra emelkedett.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1621 dollárról 1,1575 dollárra változott. (MTI)
