Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

1p
Befektetés Dollár Euró Forint Svájci frank

Jókedvűen megy a forint aludni

mfor.hu

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben hétfő estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 391,94 forintról 391,85 forintra csökkent 18 órakor, napközben 391,33 forint és 393,03 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 420,99 forintról 420,90 forintra süllyedt, míg a dolláré 337,35 forintról 338,54 forintra emelkedett.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1621 dollárról 1,1575 dollárra változott. (MTI)

Vegyes volt a napja
Vegyes volt a napja
Fotó: DepositPhotos.com

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Nagy Márton földre vitte, nehezen tér magához a forint

Nagy Márton földre vitte, nehezen tér magához a forint

Nagyon lassan próbál talpra állni a magyar fizetőeszköz.

Mutatjuk, mennyit ért péntek este a forint

Mutatjuk, mennyit gyengült pénteken a forint

Az euróval szemben rossz napja volt.  

Nem volt pörgős napja a forintnak

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Nagyot tudott mutatni a forint már kora reggel

Nagyot tudott mutatni a forint már kora reggel

A magyar deviza erősödött csütörtök reggelre.

Nézze csak, mit művelt a forint!

Nézze csak, mit művelt a forint!

Magára talált a forint.

Történelmi szintre jutott az arany

Történelmi szintre jutott az arany

Egy lélektani határt ért el.

A választásig erős marad a forint?

A választásig erős marad a forint?

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggel.

Hatalmasat zakózott a forint

Hatalmasat zakózott a forint

393 forint felett is járt az euró. 

Merre jár a forint e borús keddi reggelen?

Merre jár a forint e borús keddi reggelen?

Erre is, arra is.

Őszi légyként gyengült el a forint

Őszi légyként gyengült el a forint

A magyar fizetőeszköz nem remekelt hétfőn.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168