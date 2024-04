Jól megcibálták a forintot - ez lett belőle

Szerdán a hajnali órákban még a kedd estinél drágábban lehetett euróhoz jutni, de a bankközi devizapiacon nap közben komolyabb forinterősödés bontakozott ki. Ahogy a Privátbankár Árfolyamkereső grafikonján is látszik, több hullámban is erősödött nap közben a forint, az euró jegyzés így megközelítette a 392 forintos szintet is a kora délutáni órákban.

Az EUR/HUF alakulása szerdán. Forrás: Privátbankár Árfolyamkereső

Ezt a szintet azonban már nem tudta áttörni a jegyzés, 16 óra tájban egy újabb gyengülési hullám bontakozott ki, 394 forint fölé került az euró jegyzése. A napi nyereség nagy része azonban mégsem veszett el, háromnegyed hat tájban ugyanis ismét 393 forinthoz volt közelebb a közös pénz jegyzése.

A dollár jegyzése a hajnali 373 forint körüli napi mélypont után délután 368 forint közelében is járt; este háromnegyed 6-kor 369,53 forinton járt a jegyzés. Egy svájci frankért 405,23 forintot kértek ugyanekkor.