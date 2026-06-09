Jön a kamatcsökkentés: fontos hírt kaptak az állampapírok szerelmesei

Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) új sorozatokat indít, és lezárja a fix kamatozású lakossági állampapírok, valamint a változó kamatozású BMÁP jelenleg futó sorozatait. A kamatok 0,5 százalékpontos mérséklését a pénzügyi piacokon tapasztalható intenzív hozamcsökkenés indokolja – áll a szerkesztőségünknek megküldött közleményben.

Mint írták, az ÁKK állampapír-aukcióin az elmúlt időszakban folytatódott a hozamcsökkenés. A hazai intézményi állampapírpiacon tapasztalható, az államadósság finanszírozását pozitívan érintő változás a lakossági állampapírok kamatozásának újabb felülvizsgálatát eredményezte. A változtatás célja az adósságkezelés költségeinek további mérséklése a lakossági piac stabilitásának megőrzése mellett.

A döntés szerint az ÁKK 2026. június 12-én lezárja a jelenleg futó fix kamatozású lakossági állampapír- és BMÁP-sorozatokat. Az egységesen 0,5 százalékponttal csökkentett kamatozású új sorozatokat 2026. június 12-ét követően jegyezheti a lakosság. Az állampapírok egyéb jellemzői változatlanok maradnak. A változások részletesen: