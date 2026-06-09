Jön a kamatcsökkentés: fontos hírt kaptak az állampapírok szerelmesei

Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) új sorozatokat indít, és lezárja a fix kamatozású lakossági állampapírok, valamint a változó kamatozású BMÁP jelenleg futó sorozatait. A kamatok 0,5 százalékpontos mérséklését a pénzügyi piacokon tapasztalható intenzív hozamcsökkenés indokolja – áll a szerkesztőségünknek megküldött közleményben.
Mint írták, az ÁKK állampapír-aukcióin az elmúlt időszakban folytatódott a hozamcsökkenés. A hazai intézményi állampapírpiacon tapasztalható, az államadósság finanszírozását pozitívan érintő változás a lakossági állampapírok kamatozásának újabb felülvizsgálatát eredményezte. A változtatás célja az adósságkezelés költségeinek további mérséklése a lakossági piac stabilitásának megőrzése mellett.
A döntés szerint az ÁKK 2026. június 12-én lezárja a jelenleg futó fix kamatozású lakossági állampapír- és BMÁP-sorozatokat. Az egységesen 0,5 százalékponttal csökkentett kamatozású új sorozatokat 2026. június 12-ét követően jegyezheti a lakosság. Az állampapírok egyéb jellemzői változatlanok maradnak. A változások részletesen:
- A Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) új sorozatának kamata évi 6,00 százalékra (EHM: 6,13 százalék) mérséklődik.
- A Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz) új sorozatának kamatozása továbbra is sávosan emelkedik az ötéves futamidő alatt, a módosítást követően 5,5–6,5 százalék között (EHM: 5,99 százalék).
- A MÁP Plusz nyomdai változatának új kamata az öt év során időarányosan 4,5–5,75 százalék közötti sávban emelkedik (EHM: 5,23 százalék).
- Az egy- és kétéves Kincstári Takarékjegyek (KTJ-I és KTJ-II) esetében a KTJ-I új kamata 4,5 százalékra (EHM: 4,50 százalék), míg a KTJ-II kamata 5,0 százalékra (EHM: 4,88 százalék) csökken.
- A Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP) kamatprémiuma 0,25 százalékra mérséklődik, amely a hatéves futamidő utolsó két évében 0,50 százalékra emelkedik. Ennek megfelelően a változó kamatozású állampapír kamata az első periódusban évi 5,87 százalék lesz.