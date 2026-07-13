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Befektetés ÁKK Államadósság, állampapír

Jön az újabb kamatcsökkenés a lakossági állampapíroknál

mfor.hu

Erről tett bejelentést az ÁKK hétfőn.

Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) lezárja több lakossági állampapír jelenleg futó sorozatát és helyettük újakat indít.

Az új FixMÁP és MÁP Plusz esetén a kamatok 0,5 százalékpontos mérséklését a pénzügyi piacokon tapasztalható további hozamcsökkenés indokolja. Az új FixMÁP sorozat 3 éves futamidővel lesz vásárolható, mely változás lakossági igényekkel indokolható. A PMÁP sorozat lezárásának oka elsősorban technikai jellegű, ám az új sorozattal az ÁKK kiterjeszti ezen állampapír megvásárlásának lehetőségét.

Az ÁKK 2026. július 17-i értéknappal lezárja a jelenleg futó Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) és Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz) sorozatokat, melyekből július 16-án vásárolhatnak utoljára a háztartások. Az egységesen 0,5 százalékponttal csökkentett kamatozású új sorozatokból először 2026. július 17-én jegyezhet a lakosság.

A FixMÁP új sorozatának futamideje 3 évre csökken, mely változtatás összhangban áll a lakosság rövidebb futamidőkre vonatkozó befektetői preferenciájával. Az állampapírok egyéb jellemzői változatlanok maradnak. A Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) új sorozatának kibocsátását egy technikai részlet indokolja: így egységesen lehetővé válik a szombati munkanapokra mint értéknapra történő állampapír-vásárlás azoknál a forgalmazóknál, akik nem tartanak kereskedési szünnapot ezeken a napokon.

Az új sorozat kamata az előző évi átlagos inflációhoz kötött kamatbázishoz igazodik, a kamatprémium mértéke nem változik. Az ÁKK lakossági állampapírpiacra vonatkozó újabb felülvizsgálata az államkötvény aukciókon tapasztalható jelentős hozamcsökkenéssel, az infláció jelentős mérséklődésével, valamint a jegybanki alapkamat csökkentésével indokolható.

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