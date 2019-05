Június 3-tól jegyezhető a Magyar Állampapír Plusz

Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz) néven 2019. június 3-tól jegyezhető a legújabb, minden eddiginél kedvezőbb hozamot biztosító lakossági állampapír – jelentette be Varga Mihály. A családok támogatásával a lakosság megtakarítási hajlandóságát ösztönzi az új konstrukció, amely rendkívül könnyen elérhető, rugalmas és adómentes – tette hozzá a pénzügyminiszter.

Mint csütörtökön megírtuk, Nemzeti Kötvény helyett Magyar Állampapír Plusz néven jön az új, kizárólag a lakosság által vásárolható állampapír. Arról is írtunk, hogy az első sorozatból június 3-11. között lehet majd jegyezni - most mindezt a Pénzügyminisztérium is megerősítette: közleményt adtak ki az új termékről, mely alább olvasható.

-

A Magyar Állampapír Plusz után kifizetett kamat a magyar családok, a lakosság jövedelmét növeli és a hazai gazdaságot erősíti. Az új termék bevezetésével még kiegyensúlyozottabbá válik az államadósság finanszírozása is, hiszen a lakosság az állam szempontjából megbízható befektető. A belföldi finanszírozás növekvő arányát a hitelminősítők is kedvezően ítélik meg, ezt már a februári felminősítések alkalmával is kiemelten pozitív tényezőként vették figyelembe - emelte ki Varga Mihály.

A Magyar Állampapír Plusz kiemelkedő hozamot biztosít: fél év után 3,5, egy év után 4 százalék kamatot fizet, majd félévente 50 bázisponttal növekszik a kamat, vagyis az ötödik év végén eléri a 6 százalékot – mondta Varga Mihály megemlítve, hogy egymillió forintos befektetés esetén öt év alatt 270 ezer forintos hozam írható jóvá, amely adómentes jövedelem. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kamat teljes összege a családoknál, a lakosságnál marad, hiszen még személyi jövedelemadót sem kell utána fizetni – magyarázta a pénzügyminiszter.





