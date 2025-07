Kamatdöntésre vár a forint, merre pattan az árfolyam?

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

A forint árfolyamát befolyásolhatja, hogy kamatdöntő ülést tart kedden a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa. Júniusban a testület egyhangúlag döntött a 6,50 százalékos kamat szintentartásáról. Nem változtattak a kamatfolyosó két szélén sem. A tanácstagok akkori indoklása szerint az inflációs környezetet övező kockázatok, a kereskedelem- és geopolitikai feszültségek megkövetelik az óvatos megközelítést a monetáris politikában, a szigorú monetáris kondíciók fenntartása indokolt. Legutóbb tavaly szeptemberben változott a jegybanki alapkamat, akkor 25 bázispontos csökkentésről határozott a jegybanki testület. A szakértők most sem várnak változást, az viszont érdekes lehet, hogy Varga Mihály jegybankelnök a döntést követő sajtótájékoztatón milyen üzeneteket fogalmaz meg.

