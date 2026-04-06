Kapaszkodik vissza a forint

Az euró fél 7-kor 384,67 forinton állt, magasabban a péntek esti 384,23 forintnál. A dollár jegyzése 333,50 forintról 334,01 forintra erősödött, a svájci franké pedig 416,94 forintról 417,16 forintra emelkedett, írta az MTI.

Igaz, délelőtt javított a magyar valuta: 11 óra környékén egy euróért 382, egy dollárért 330,4, egy svájci frankért pedig 414,4 forintot kellett adni.

Az eurót reggel 1,1521 dolláron jegyezték ugyanúgy, mint péntek este. 11 óra körül 1,1557 környéjén mozgott az árfolyam.