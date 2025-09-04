Kapott egy gyomrost a forint az éjjel

Az MTI összefoglalója szerint gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró hét órakor 393,55 forinton állt, magasabban a szerda esti 393,39 forintnál. A dollár jegyzése 336,96 forintról 337,84 forintra emelkedett, a svájci franké pedig 419,45 forintról 419,87 forintra nőtt.

Az euró jegyzése 1,1652 dollárra gyengült a szerda esti 1,1674 dollárról.