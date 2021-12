Kedden kimutathatja Matolcsy György a foga fehérjét

Kedden tartja soron következő kamatdöntő ülését a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa, és közzéteszik a decemberi Inflációs jelentést. A legutóbbi ülésén a tanács 30 bázisponttal 2,10 százalékra emelte az alapkamatot, és hasonló mértékben, 30 bázisponttal a kamatfolyosó két szélét is. Az ülés után azt is közölték, hogy a decemberi Inflációs jelentés ismeretében jelentik be az inflációs cél várható elérésének idejét. A kamatdöntést indokló közleményében a grémium azt írta, hogy változatlanul az alapkamat-emelési ciklus havi ütemű folytatását tartják szükségesnek, a kamatemelések további mértékének meghatározásában pedig a decemberi Inflációs jelentés előrejelzése lesz meghatározó.

Kedden közli a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) az ipari termelés októberi, második becslését. Az első becslés szerint az előző havihoz viszonyítva négy havi csökkenés után 0,3 százalékkal nőtt az ipari termelés októberben, de éves összevetésben 3,4 százalékkal csökkent a szeptemberi 2,3 százalékos visszaesés után. Munkanaphatástól megtisztítva 2,7 százalékkal mérséklődött a termelés a tavaly októberihez képest.

A KSH közlése szerint a feldolgozóipari alágak többségében, köztük az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában növekedést mértek. A legnagyobb súlyú járműgyártásban azonban jelentősen csökkent a kibocsátás. A visszaesést elsősorban az okozta, hogy a globális félvezetőhiány miatt a gyárak kisebb kapacitással, illetve egyműszakos munkarendben dolgoztak. Szintén mérséklődött a kibocsátás a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásában. Az év első tíz hónapjában az ipari kibocsátás 10,8 százalékkal nagyobb volt, mint az előző év azonos időszakában.

Szerdán az építőipari termelés októberi és első tízhavi adatait publikálja a KSH. Szeptemberben az építőipari termelés volumene 14,2 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit. Az augusztusihoz képest 4,2 százalékkal nőtt a szezonálisan és munkanaphatással kiigazított termelés. Az épületek építése 21,2, az egyéb építményeké 6,7 százalékkal magasabb volt a tavaly szeptemberinél. Az év első kilenc hónapjában 10,5 százalékkal emelkedett az építőipari termelés az előző év azonos időszakához képest. Az építőipari vállalkozások szeptember végi szerződésállományának volumene 12,9 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit.