1p

Befektetés Forint

Kérni fog egy erős kávét, ha meglátja ezt a forintárfolyamot

mfor.hu

Gyengüléssel nyitott a forint az euróval szemben.  

Vegyesen alakult a forint árfolyama kedd reggelre a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben, írja az MTI.

Az eurót reggel fél hétkor 384,81 forinton jegyezték az előző este hat órai 384,33 forint után, a dollár jegyzése 330,35 forintra csökkent 330,64 forintról, a svájci franké 409,82 forintra ment fel 409,28-ról.

A forint az év eleje óta az euróval szemben 6,5 százalékkal, a dollár ellenében 16,9 százalékkal, a svájci frank ellenében pedig 6,5 százalékkal erősödött.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

