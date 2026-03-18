Késő bánat, ha reggel váltott eurót

Az euró árfolyama a reggel 8 órakor jegyzett 387,78 forintról 392,04 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 387,23 forint és 393,66 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 427,58 forintról 431,39 forintra ment fel, míg a dolláré 335,97 forintról 340,55 forintra emelkedett.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1544 dollárról 1,1511 dollárra változott. (MTI)
További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.