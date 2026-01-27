Készül a bravúr: alig hihető árcédulát kaphat az arany

A január utolsó napjaiban látott, az 5000 dolláros unciánkénti szintet határozottan meghaladó aranyár legalább 72 százalékkal van a pontosan egy évvel ez előtti ársávok felett. Hogy miért van ez így, aligha szorul magyarázatra. Elég, ha a geopolitikára vagy Donald Trumpra gondolunk. Ahelyett, hogy egy szokásos korrekció érkezne, már a nagy bankházak és elemzői körök is úgy látják: az arany a fellegekben jár és ott is ragadt.

Aranyláz miatt léptek

Nemrég a Goldman Sachs lépett elő legfrissebb ár-előrejelzésével az aranyra vonatkozóan. A bankház közölte: a globális pénzügyi bizonytalanság és a jegybanki aranyláz hatására módosították jelentősen a korábbi prognózisukat.

A befektetési bank mostanra már azzal számol, hogy az arany világpiaci ára unciánként 5400 dollárra emelkedik az idei év végéig. Korábban érvényes jóslatuk „még csak” 4900 dollárról szólt.

Van, ahol még tovább mentek

Korábban a Commerzbank is felfelé módosította előrejelzését, ők 4900 dolláros, unciánkénti szintet várnak az idei év végére, de ez utóbbi jóslatot igen hamar zárójelbe tette, és jócskán meghaladta az arany kurzusa. Ennél érdekesebb várakozást fogalmazott meg viszont a Bank of America. Michael Hartnett, a pénzintézet befektetési igazgatója múlt heti elemzésében úgy fogalmazott, hogy az arany ára akár a 6000 dollár feletti csúcsot is elérheti. Ez még a mostani 5000 dollár feletti ársávból szemlélve is szédületes, akár 20 százalékos felértékelődést vetítene előre. További részleteket laptársunk, a Privátbankár.hu oldalán megjelent írásból ismerhet meg.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.



