2p

A geopolitika felforgatja a piacokat – készüljön fel időben, kerülje el a bukást!
Fedezze fel, hogyan hat a világrend változása az Ön pénzügyeire!

Klasszis Befektetői Klub

2026. január 27., Budapest

Ne maradjon le – jelentkezzen most! >>

Befektetés Arany Árutőzsdei termékek

Készül a bravúr: alig hihető árcédulát kaphat az arany

mfor.hu

Bemondták az elemzők meddig tombolhat még az arany. Masszív drágulás után sem szűnik az izgalom az aranypiacon.

A január utolsó napjaiban látott, az 5000 dolláros unciánkénti szintet határozottan meghaladó aranyár legalább 72 százalékkal van a pontosan egy évvel ez előtti ársávok felett. Hogy miért van ez így, aligha szorul magyarázatra. Elég, ha a geopolitikára vagy Donald Trumpra gondolunk. Ahelyett, hogy egy szokásos korrekció érkezne, már a nagy bankházak és elemzői körök is úgy látják: az arany a fellegekben jár és ott is ragadt.

Aranyláz miatt léptek

Nemrég a Goldman Sachs lépett elő legfrissebb ár-előrejelzésével az aranyra vonatkozóan. A bankház közölte: a globális pénzügyi bizonytalanság és a jegybanki aranyláz hatására módosították jelentősen a korábbi prognózisukat.

A befektetési bank mostanra már azzal számol, hogy az arany világpiaci ára unciánként 5400 dollárra emelkedik az idei év végéig. Korábban érvényes jóslatuk „még csak” 4900 dollárról szólt.

Van, ahol még tovább mentek

Korábban a Commerzbank is felfelé módosította előrejelzését, ők 4900 dolláros, unciánkénti szintet várnak az idei év végére, de ez utóbbi jóslatot igen hamar zárójelbe tette, és jócskán meghaladta az arany kurzusa. Ennél érdekesebb várakozást fogalmazott meg viszont a Bank of America. Michael Hartnett, a pénzintézet befektetési igazgatója múlt heti elemzésében úgy fogalmazott, hogy az arany ára akár a 6000 dollár feletti csúcsot is elérheti. Ez még a mostani 5000 dollár feletti ársávból szemlélve is szédületes, akár 20 százalékos felértékelődést vetítene előre. További részleteket laptársunk, a Privátbankár.hu oldalán megjelent írásból ismerhet meg.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Íme, lemaradt a forint a reggeli gyorsról

Íme, lemaradt a forint a reggeli gyorsról

Ezt a mozgást nem lesz nehéz felülmúlni a későbbiekben. Nem kell mindig úgy sietni.

Gyönyörűen elgurította a hetet a forint

Erősödött a magyar fizetőeszköz a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Ne csípje meg magát, tényleg ennyit ér a forint!

Ne csípje meg magát, tényleg ennyit ér a forint!

Friss árfolyamok hétfő reggel.

Soha nem volt még ilyen drága az arany

Soha nem volt még ilyen drága az arany

Lélektani határt lépett át hétfőn az arany ára.

Nem fog zsebkendőt kérni, ha rápillant a forintárfolyamra

Nem fog zsebkendőt kérni, ha rápillant a forintárfolyamra

A magyar fizetőeszköz összességében erősödött a héten a főbb devizákkal szemben.     

Csúcsra tört a svájci csokitól a forint

Csúcsra tört a svájci csokitól a forint

A magyar fizetőeszköz árfolyama erősödött a csütörtöki bankközi piacon.

Kirobbanó formában van a forint az új esztendőben

Kirobbanó formában van a forint az új esztendőben

Vegyesen alakult, kevéssé változott csütörtök reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Úgy tűnik, minden fagynak ellenáll a forint

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben szerda estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Új befektetés érkezik a magyar piacra

A jövő héttől új állampapírt vásárolhatnak a lakossági befektetők.

Elpityeredik, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró

Elpityeredik, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben.

Van megoldás az építkezések legnagyobb problémájára

Van megoldás az építkezések legnagyobb problémájára (x)
Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!


Merre érdemes indulni? Irányt mutatunk!

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168