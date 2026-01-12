1p
Befektetés Deviza Forint

Kétségek között – így ébredt ma a forint

mfor.hu

Még nem döntötte el melyik irányba tegyen határiozott lépéseket a főbb devizákkal szemben a forint. 

Vegyesen alakult a forint árfolyama hétfő reggel a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót röviddel hét óra előtt 386,11 forinton jegyezték, magasabban a péntek esti 385,59 forintnál. A dollár jegyzése 330,87 forintra gyengült 331,47 forintról, a svájci frank viszont 413,62 forintról 414,64 forintra drágult. Az euró árfolyam 1,1670 dollárra emelkedett a péntek esti 1,1632 dollárról. (MTI)

