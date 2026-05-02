Ki érti ezt? Forrong a világ, mégis csúcsokon a tőzsdék, a magyar eszközökre nehéz szavakat találni – Klasszis Podcast

„Megjelent az optimizmus, de velünk maradtak a veszélyek” – ütötte meg az alaphangot a Klasszis Podcast legújabb epizódjában Vince Péter, az MBH Befektetési Bank Advisory Desk vezetője. Az iráni háború és az olajválság ellenére a piacok újabb és újabb történelmi csúcsokat ostromolnak, a vállalati teljesítmények és profitok a kockázatosabb eszközök irányába terelik a befektetőket.

Nagy kérdés persze, hogy az energiaárak emelkedése hosszabb távon erodálhatja-e a cégek pénzügyi eredményeit. „Senkinek sem kedvez a 100 dolláros olajár, rombolja a keresletet” – tette hozzá Vince Péter, aki szerint azért a piac vissza fog korrigálni a hordónkénti 50-70 dollár közötti sávba. A kérdés, hogy ez mikor következik be. Ha muszáj eddig nyerteseket megnevezni, akkor a norvég és a brazil tőzsdeindexek teljesítményére voltak a legjobb hatással az elszabaduló olajárak.

Vince Péter a beszélgetésben a magyar piacokra is kitért. Már csak azért is, mert a 10 éves kötvényhozamok a Tisza kétharmados győzelme után a 7 százalék feletti szintekről 6 százalék alá is beestek. A forint négyéves csúcsra ért az euróval szemben, bár az év végéig azért enyhe korrekcióra lehet számítani.

Különösen érdekes, hogy az elmúlt 5 évben a lakossági kisbefektetők teljesítménye felülmúlta a nagy intézményi befektetőkét. Akiknek pedig ez a szakmájuk és ebből kifolyólag folyamatosan figyelemmel követik a piacok mozgását.

A beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:

00:00 Intro, beköszönés

01:40 Hiába a kockázatok, csúcsokon a tőzsdék: mi okozza az ellentmondást?

08:08 Az olajválság gazdasági és tőkepiaci hatásai

15:23 Árupiaci termékek és arany: hol van a helyük egy portfólióban?

20:44 Európai vs. amerikai részvénypiacok, bezuhanó magyar kötvényhozamok

28:55 AI-buborék: már pukkan?

34:05 Európának nagyobb a gazdasági mozgástere, mint az Egyesült Államoknak?

38:19 Hogyan néz ki egy ideális portfólió?

42:36 Mi várhat a forintra az év végéig?

45:45 Elköszönés

Az összes Klasszis Podcastot itt érheti el.

Ha csak hallgatni szeretné a műsort:

Podcast csatornánk elérhetőségei >>

Kövessen és hallgasson minket Spotify-on! >>

A Klasszis Podcast a Youtube Music-on >>

A Klasszis Podcast az Apple Podcasts-en >>