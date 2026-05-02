Ki érti ezt? Forrong a világ, mégis csúcsokon a tőzsdék, a magyar eszközökre nehéz szavakat találni – Klasszis Podcast

Imre Lőrinc – Izsó Márton

Az olajárak vissza fognak térni a hordónkénti 50-70 dolláros szint környékére, a kérdés, hogy mikor. A piac szerint 2027-ben már bekövetkezhet ez a pillanat – mondta a Klasszis Podcast legújabb epizódjában Vince Péter, az MBH Befektetési Bank Advisory Desk vezetője. Az iráni háború és a geopolitikai kockázatok ellenére, újabb csúcsokra törnek a tőzsdék, ráadásul a magyar eszközök különösen reflektorfénybe kerültek a Tisza kétharmados győzelme óta. Leginkább a külföldi befektetők szemében.

„Megjelent az optimizmus, de velünk maradtak a veszélyek” – ütötte meg az alaphangot a Klasszis Podcast legújabb epizódjában Vince Péter, az MBH Befektetési Bank Advisory Desk vezetője. Az iráni háború és az olajválság ellenére a piacok újabb és újabb történelmi csúcsokat ostromolnak, a vállalati teljesítmények és profitok a kockázatosabb eszközök irányába terelik a befektetőket.

Nagy kérdés persze, hogy az energiaárak emelkedése hosszabb távon erodálhatja-e a cégek pénzügyi eredményeit. „Senkinek sem kedvez a 100 dolláros olajár, rombolja a keresletet” – tette hozzá Vince Péter, aki szerint azért a piac vissza fog korrigálni a hordónkénti 50-70 dollár közötti sávba. A kérdés, hogy ez mikor következik be. Ha muszáj eddig nyerteseket megnevezni, akkor a norvég és a brazil tőzsdeindexek teljesítményére voltak a legjobb hatással az elszabaduló olajárak.

Vince Péter a beszélgetésben a magyar piacokra is kitért. Már csak azért is, mert a 10 éves kötvényhozamok a Tisza kétharmados győzelme után a 7 százalék feletti szintekről 6 százalék alá is beestek. A forint négyéves csúcsra ért az euróval szemben, bár az év végéig azért enyhe korrekcióra lehet számítani.

Különösen érdekes, hogy az elmúlt 5 évben a lakossági kisbefektetők teljesítménye felülmúlta a nagy intézményi befektetőkét. Akiknek pedig ez a szakmájuk és ebből kifolyólag folyamatosan figyelemmel követik a piacok mozgását.

A beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:

00:00 Intro, beköszönés

01:40 Hiába a kockázatok, csúcsokon a tőzsdék: mi okozza az ellentmondást?

08:08 Az olajválság gazdasági és tőkepiaci hatásai

15:23 Árupiaci termékek és arany: hol van a helyük egy portfólióban?

20:44 Európai vs. amerikai részvénypiacok, bezuhanó magyar kötvényhozamok

28:55 AI-buborék: már pukkan?

34:05 Európának nagyobb a gazdasági mozgástere, mint az Egyesült Államoknak?

38:19 Hogyan néz ki egy ideális portfólió?

42:36 Mi várhat a forintra az év végéig?

45:45 Elköszönés

A média irányából érkező információk nyomták le az olajárakat pénteken.

Nagy volt az örömködés a tengerentúli piaczáráskor.

Ma is zajlik a kereskedés a nemzetközi platformokon, ennyiért adják veszik a forintot pénteken.

Felemásan alakult a magyar fizetőeszköz napja.

Magyarország leggazdagabb embere növelné tulajdonrészét az Opusban.

Az Erste Csoport sikeresen lezárta az Erste Bank Polska konszolidációját, valamint rekordidő alatt végrehajtotta lengyelországi márkaváltását – derül ki a pénzintézet 2026 első negyedéves jelentéséből. A lépés jelentősen növelte a csoport mérlegfőösszegét és tovább erősítette közép-európai piaci pozícióját.

Gyengüléssel indult a csütörtöki kereskedés a forint számára a nemzetközi devizapiacon. A magyar fizetőeszköz az előző délutáni jegyzéshez képest valamennyi meghatározó devizával szemben veszített értékéből.

365 fölé került az árfolyam.

A Tisza Párt választási győzelmét követően megmaradhat a befektetői optimizmus a magyar eszközökkel szemben, ami leginkább a hosszú lejáratú kötvényhozamok csökkenésében lehet majd megfigyelhető. A forint az év végéig enyhén gyengülhet, míg az egyáltalán nem egyértelmű, hogy mi lesz az elmúlt években állami hátszéllel (is) növekedő cégek sorsa a tőzsdén.

Az amerikai kamatdöntés előtt nagy a csend a piacokon.

