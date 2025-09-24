Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Befektetés ESG Fenntartható fejlődés KPMG

Ki fog kopni az ESG, de mi lesz helyette?

Imre Lőrinc

Jelentős enyhítések történtek az elmúlt hónapokban az európai és így a magyar cégekre is vonatkozó ESG szabályozásokban. A könnyítéssel érintett vállalatok pezsgőt bontottak, de ez mégsem jelenti azt, hogy a fenntarthatósági szempontokat egyszerre kidobhatják az ablakon. Sőt, épp ellenkezőleg, ettől függetlenül az ESG kifejezés könnyen kikophat a mindennapjainkból. A Klasszis Média által szervezett ESG konferencia kerekasztal-beszélgetésén jártunk.

A magyar céges világban 2021-től kezdve jelent meg igazán hangsúlyosan, a közvélemény számára is nyilvánvaló módon az ESG kifejezés. A környezeti, társadalmi hatások és vállalatirányítási modellek komplex és összehangolt rendszerének igénye a jogalkotó részéről a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi szektornak szóló, zöld ajánlásaival vált egyértelművé. Nem véletlen, hogy a bankok kerültek a fősodorba, hiszen ők a magánpénzek célzott allokálásával az egész gazdaság működésére hatással vannak, egyfajta katalizátorai lehetnek a zöld átmenetnek.

Ezt követően 2023 decemberében fogadta el a Magyar Országgyűlés az ESG törvényt, aminek a bankok kifejezetten örülhettek. „A pénzintézetek felé akkor már elvárás volt, hogy az ügyfeleik környezeti kockázatait építsék bele kockázatkezelésükbe, hiteljóváhagyási folyamataikba és a termékeik árazásába, amihez viszont nagyon sok adatra volt szükségünk a cégektől. Az ESG törvény megszületésével úgy tűnt, hogy végre könnyebben, első kézből juthatunk hozzá ezekhez az információkhoz” – mesélt a kezdeti optimizmusról Máté Károly, a CIB Bank fenntarthatósági vezetője.

2025. júniusában azonban módosították az ESG törvényt, jelentősen lecsökkentve a jelentéstételi és beszámolási kötelezettséggel érintett vállalatok körét. „A szabályozás enyhítésének mi pénzintézetként nem örültünk, hiszen ismét térhettünk vissza a külső adatszolgáltatókhoz, ahelyett, hogy a cégektől direkt módon kaptuk volna meg ezeket az információkat” – tette hozzá Máté Károly.

Riport igen, felesleges jelentésírás nem

Bár az ESG törvény módosításával jelentősen szűkült a beszámolásra kötelezett cégek köre (az első hullámban kb. húsznak kellett, a másodikban nagyjából 120-130 vállalatnak kell majd elkészítenie az ESG jelentését, a kkv-k pedig felmentést kaptak), a kerekasztalnál olyan nagyvállalatok képviselői foglaltak helyet, akik átestek már a procedúrán. Ilyen a Magyar Telekom is, amely tőzsdén jegyzett telekommunikációs szolgáltatóként már huszonkét éve készít különböző fenntarthatósági jelentéseket. Az viszont kétségtelen, hogy az új, európai uniós irányelvekkel jelentősen megnőtt ezeknek a riportoknak a száma. „Idén június 30-val zártuk le minden 2024-es ESG jelentéstételi kötelezettségünket” – említette meg Párkányi-Várkonyi Diana, a Magyar Telekom Tőkepiaci Kapcsolatokért felelős HUB vezetője.

Szakértők és nagyvállalati vezetők a Klasszis Média által szervezett ESG konferencia kerekasztal-beszélgetésén
Szakértők és nagyvállalati vezetők a Klasszis Média által szervezett ESG konferencia kerekasztal-beszélgetésén
Fotó: Klasszis Média / Dala Gábor

„A jelentéskészítési folyamat szempontjából folyamatos készenlétet igényelt a menet közben változó jogszabályi környezethez való alkalmazkodás” – tette hozzá.

A szabályozó hatóság képviselője is hasonlóan látja a helyzetet. Molnár Csaba Gábor, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának ESG igazgatója kiemelte, hogy a jelentéstétel elsősorban a transzparencia miatt fontos, és bízik abban, hogy a nyilvánosság később maga fogja ösztönözni a vállalatokat a megfelelésre. „Az első körös, még túl komplikált beszámolókat az érintettek végigküzdötték, utána pedig egy nagy megkönnyebbülés érkezett el.”

A szakértő hozzátette, hogy az uniós szabályok lényegesen több paramétert követelnek meg, ezért is készülhettek több mint 600 adatpontot tartalmazó jelentések. Ezzel szemben a hazai ESG törvény racionális keretet, így egy 152 kérdésből álló maximum kérdőívet határozott meg a vállalkozások számára, ami a cégek ESG beszámolójának és az ellátási láncuk átvilágításának alapját képezi.

„Ugyanakkor nem a kérdőív kitöltése a lényeg, hanem az, hogy a vállalat kezdjen el saját, komplex, kockázatkezelési rendszert kiépíteni, amelybe a fenntarthatósági és környezeti kockázatokat is beépíti. A hatáslényegesség a fontos” -hangsúlyozta.

Ha üzletbe is vág, rögtön fontossá válik

Amennyiben egy cég látja, hogy jól felfogott üzleti érdeke, hogy a kockázatkezelési folyamataiba, nem pénzügyi kockázatként beépítse a klímaváltozás hatásait (pl. egy bank esetében egy mezőgazdasági beruházásnál hogyan befolyásolhatja a kamatok visszafizetését az adós részéről, ha az aszály miatt gyengébb lesz a terméshozam), akkor rögtön felcsillan az ügyfél szeme, és már nem valami elvont fogalomként tekint az ESG-re, ami az egészen ismeretlenül csengő Scope 1-ből és Scope 2-ből áll. A 2022-es energiaársokk egyébként sokat javított a cégek szemléletén, ott a saját bőrükön érezték meg, hogy a fenntarthatósági beruházások akár a túlélés zálogai is lehetnek.

Egy ilyen „aha-élményt” osztott meg Wieder Gergő, a KPMG ESG igazgatója. „Egy kötvénykibocsátás előtt álltunk egy céggel, és az ügyfél nem értette, hogy miért kell a fenntarthatósági szempontokkal foglalkoznia. Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) ugyanakkor jelezte, hogy a kötvény vagy zöld lesz, vagy nem vesz belőle. Ráadásul a zöld kötvény még 25 bázispontos kamatkedvezményt is jelentett a vállalat számára.”

Wieder Gergőnek az a tapasztalata, hogy a fenntarthatósági és minden egyéb riportoknak körülbelül az egyharmad része a gyakorlatban is nagyon hasznos, a többi nem feltétlenül. Ami viszont hasznos, az igazán életbe vágó lehet a társaság működése szempontjából. Nem jó gyakorlat, ha egy ötszáz főt foglalkoztató társaság nem tudja megmondani, lejelenteni, hogy mennyi villamosenergiát használ évente, pedig ez a saját kontrolling és kockázatkezelése miatt is lényeges lenne – tette hozzá.

Erősebb szerepet kaphat a pragmatizmus az ESG-szabályozásban

Abban egyet értettek a felek, hogy a jelentéstételi kötelezettség túlzásba vitele senkinek sem tesz jót, az ezzel járó erőfeszítések nagy része haszontalan lehet, így bele is fáradhatnak a cégek a temérdek adminisztrációba. „Az ugyanakkor nagyon fontos, hogy meg legyen egy vállalatban az ESG szakértelem, és a fenntarthatóság iránti elkötelezettség a legfelsőbb szintekről, a vezérigazgatótól, vagy a pénzügyi vezetőtől érkezzen” – mondta Bozsik Balázs. Az MVM kiemelt fenntarthatósági és ESG tanácsadója úgy látja: az egyesült államokbeli és a nagy-britanniai fenntarthatósági előírások észszerűbbek, mint az európaiak. Véleménye szerint az Európai Unióban a jogalkotók sokszor úgy hoznak szabályokat, hogy előzetesen nem is tesztelték a tervezett szabályok működését, életszerűségét a gyakorlatban.

Az ESG tanácsadó meglátása szerint az Európai Bizottság február végi „Omnibus” nevű ESG szabályozási egyszerűsítési javaslatcsomagjai részben ennek a túlszabályozási kudarcnak a beismerését is jelentik. Ezzel párhuzamosan rámutatott: a magyar ESG-törvény más utat járt be, de lekövette az eddigi változásokat is. Bozsik Balázs kiemelte azt is: fontos a hazai szabályozásban az Alkotmánybíróság döntése a Klímatörvény újra alkotásáról, amely egyúttal jó lehetőséget szolgáltat arra, hogy az éghajlatváltozás mérséklése és az alkalmazkodás terén újragondolják a döntéshozók a Magyarország előtt álló lehetőségeket és kihívásokat.

Ki fog kopni az ESG, de mégis velünk marad

A beszélgetés végén az a kérdés merült fel, hogy milyen jövő vár az ESG-re? Nos, a választ erre már részben meg is kaptuk. „A világ legnagyobb alapkezelője, a BlackRock elvetette az ESG szó használatát. „A tartalom, az elvek nem változnak, de már inkább reziliencia jelentésekről beszél” – reagált a felvetésre Molnár Csaba Gábor, az SZTFH ESG igazgatója.  

Valószínűleg kikopik a kifejezés, de remélhetőleg a mindennapok része marad az ESG
Valószínűleg kikopik a kifejezés, de remélhetőleg a mindennapok része marad az ESG
Fotó: Klasszis Média / Dala Gábor

„Bízom benne, hogy előbb-utóbb a ESG-s szempontok szerves részei lesznek úgy a stratégiánknak, mint a mindennapi működésünknek, vagyis a vállalati DNS-ünkbe beépül. Nem kell felcímkézni, alapvetés, hogy ezen szempontok mentén dolgozunk” – tette hozzá Párkányi-Várkonyi Diana, a Magyar Telekom részéről.

„Az ESG ki fog kopni, a mindennapok része lesz, ezt kikényszeríti a sok környezeti változás, és a fenntarthatósági szemlélet le fog szivárogni a legalsó szintekre is. Remélhetőleg ehhez nem kell felnőnie egy új generációnak” – tekintett előre a jövőbe Máté Károly, a CIB Bank oldaláról. 

