Ki gondolta volna, hogy így kezdi a hetet a forint?

Erősödött a forint árfolyama hétfő reggel a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben az MTI összeállítása szerint.
Az eurót hét órakor 389,11 forinton jegyezték, alacsonyabban a péntek esti 389,42 forintnál.
A dollár jegyzése 333,41 forintra csökkent 333,75 forintról, a svájci franké pedig 421,35 forintról 420,55 forintra süllyedt. Az euró árfolyama 1,1671 dollárra változott a péntek esti 1,1675 dollárról.
